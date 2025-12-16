IPS Teofan: Avem nevoie de prezența nevinovăției copiilor, prin rugăciunea lor în viața noastră

„Avem nevoie de prezența nevinovăției copiilor, prin rugăciunea lor în viața noastră”, a spus duminică Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Colindul cel sfânt, prelungirea Dumnezeieștii Liturghii, să ne țină adânc înrădăcinați în Domnul Hristos, și prin credința în El să prisosim cu multă mulțumire, precum ne este mulțumirea în această seară”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Să ne punem cumva în gând să deschidem ușa fiecărui colindător care bate la fereastra noastră. Și aceasta nu doar de a ne arăta deschiși celor care vin la noi, de dragul nostru, ci de-a lungul întregului an, binecuvântarea copiilor să ne însoțească, căci cine știe, Doamne, cum va fi și anul care vine”.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a transmis acest mesaj la festivitatea „Colindul care ne unește”. Momentul a avut loc la sala Centrului de Evenimente Agora, Iași.

Concertul, oganizat de Arhiepiscopia Iașilor, a reunit șase coruri și grupuri de copii, elevi, studenți și voluntari din diferite asociații ale eparhiei.

Foto credit: Doxologia