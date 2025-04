Teodora Diana Paul: Dacă ne dorim să celebrăm copilul, să-l celebrăm din momentul concepției și să-l ocrotim

Teodora Diana Paul, președinta Asociației Studenți pentru Viață București, ne-a acordat un interviu la finalul Lunii pentru Viață 2025 – „Fiecare om contează”.

Tânăra și-a împărtășit gândurile și speranțele după o ediție foarte consistentă a Marșului pentru Viață de la București. Răspunsurile ei dezvăluie o abordare spirituală profundă a implicării sale în construirea unei culturi a vieții.

„Viața mea este legată de a ta și de a fiecărui om, începând de la Adam și Eva și până la sfârșitul lumii”, explică ea. De aceea, e nevoie „să vedem ce poate ajuta să nu se ajungă la această rană a lumii întregi, care este pierderea vieții unui copil nevinovat”.

Basilica.ro: Filiala locală Studenți pentru Viață și Asociația România pentru Viață au organizat împreună și în acest an Marșul pentru Viață de la București. Ce mesaj ați vrut să transmiteți în contextul anului 2025, declarat de Parlament drept Anul Național al Copilului?

Teodora Diana Paul: În 2025, Marșul pentru Viață din România și Republica Moldova a avut tema „Fiecare om contează”. Când am stabilit-o, nu știam de decizia Parlamentului de a declara anul 2025 ca Anul Național al Copilului.

Acum putem spune că cele două se potrivesc aproape perfect. „Aproape”, pentru că, atunci când noi spunem „fiecare om contează”, spunem și că fiecare copil contează.

Iar „fiecare copil” nu se limitează doar la cei care sunt înscriși în registrele populației. Ci se referă și la cei care mai au câteva luni, săptămâni sau zile până sunt înscriși, adică la copiii încă nenăscuți. Dacă ne dorim să celebrăm copilul, să-l celebrăm din momentul concepției și să-l ocrotim de atunci!

O ediție profundă a Marșului pentru Viață

Basilica.ro: Cum a fost Marșul pentru Viață București din acest an în comparație cu anii anteriori – din punct de vedere al implicării voluntarilor, al vorbitorilor și al participării?

Teodora Diana Paul: „Cine a venit la Marșul pentru viață, și-a dorit foarte tare” mi-a spus o prietenă anul acesta. Îi dau dreptate. Așa e în fiecare an, de fapt. Dar cu atât mai mult când e frig, când bate vântul, când e incomod și greu, cum a fost sâmbătă, în 29 martie.

La prima vedere, cineva ar spune că am fost mai puține persoane. Așa e, am participat peste 1000 de oameni. Cu toate acestea, n-au lipsit sutele de tineri, zecile de familii cu copii, bunicii, care au depus toți încă o dată mărturia vie, aceeași de 15 ani, că fiecare viață CONTEAZĂ și merită IUBITĂ.

Personal, am perceput ediția de anul acesta ca mult mai profundă. Am avut vorbitori internaționali, reprezentanți ai Marșurilor pentru Viață de la Paris și din Italia, cu discursuri foarte puternice și bine pregătite, care s-au problematizat și au cercetat situația din țara noastră.

Am avut câțiva invitați care au emoționat cu mărturiile lor, printre care și un tânăr român care trăiește în Franța, care are sindromul Treacher Collins-Franceschetti. În ceea ce îi privește pe voluntari, primul cuvânt care îmi vine în minte este „recunoștință”. Fără ei, Marșul pentru Viață nu s-ar putea realiza.

Nevoie de mai mulți tineri implicați

Basilica.ro: Ce feedback ai de la tinerii implicați în organizarea evenimentului și cum va continua asociația să lucreze cu tinerii pentru schimbarea culturii?

Teodora Diana Paul: Cel mai des feedback de la tinerii implicați a fost acesta: avem nevoie de mai mulți tineri care să se implice. Aceasta este cheia nu doar pentru a merge înainte, dar și pentru a crește. Pentru că, oricât de dedicați am fi, nu putem face totul singuri. Fiecare dintre noi are limite. Dacă lucrăm singuri, ajungem repede la capătul puterilor.

Dar, când lucrăm împreună, într-o echipă, lucrurile cresc exponențial. Nu doar în volum, ci și în profunzime și ca impact. Tinerii care s-au implicat în organizarea Marșului pentru Viață București, dar și a activităților din Luna pentru Viață în capitală au dat tot ce au avut mai bun. Așa au înțeles și cât de important este să fim mai mulți.

Noi, ca asociație, vrem să continuăm colaborarea cu tinerii oferindu-le contexte de formare și mentorat, proiecte concrete în care ei pot contribui activ și o comunitate în care să simtă că nu sunt singuri.

Aș mai spune că, și din perspectivă intergenerațională, putem vorbi despre un lucru de echipă. Fiecare generație are un rol unic. Noi construim pe temelia pusă de tinerii dinaintea noastră și pregătim, la rândul nostru, terenul pentru tinerii care vin după. Așa arată continuitatea.

Pierderea unui copil, rană pentru lume

Basilica.ro: Unii creștini ortodocși pun accentul pe salvarea vieții copilului nenăscut, dar, de peste un deceniu, Marșul pentru Viață a pus accent și pe nevoia de sprijin pentru mame – atât înainte, cât și după naștere. De ce este important acest echilibru sintetizat prin sloganul „Iubește-i pe amândoi”?

Teodora Diana Paul: Omul credincios vede foarte ușor umanitatea copilului nenăscut, chiar dacă forma trupului nu este una a omului matur, care este ușor de recunoscut ca om. Omul credincios știe că sufletul este creat de Dumnezeu la concepție și copilul, în primele nouă luni de viață, în burtica mamei, este om deplin, ca orice alt om născut.

De aceea, este foarte ușor să înțeleagă că luarea vieții lui este un rău la fel ca răul luării vieții unui om născut. Și atunci, durerea de a vedea cum un număr uriași de copii își pierd viața înainte de naștere, fără apărare, poate copleși pe cel care o are și să se concentreze foarte mult de această uriașă nedreptate și pierdere.

Însă, e nevoie, pentru a putea acționa eficient în sensul dorit, să vedem ce poate ajuta să nu se ajungă la această rană a lumii întregi, care este pierderea vieții unui copil nevinovat.

Și atunci ne dăm seama foarte ușor că mama este cea care poate să îl sprijine cel mai mult, pentru că ea îl poartă în burtică, iar mama îl va putea sprijini dacă ea înseși va fi sprijinită în dificultățile pe care le are și care, nerezolvate, conduc la avort.

Suntem împreună mai mult decât realizăm

Teodora Diana Paul: În general, înțelegerea lumii de către omului credincios este una integratoare, nu separată în fragmente fără legătură, este una bazată și pe persoană și pe comunitate, nici individualistă, nici colectivistă. Ea spune că viața mea este legată de a ta și de a fiecărui om, începând de la Adam și Eva și până la sfârșitul lumii.

Ea spune că viața mea contează pentru toți cei din jurul meu, din trecut și din viitor, la fel cum și a celor din jur, din trecut și din viitor, contează pentru a mea. În acest cadru, înțelegem legătura unică dintre mamă și copil și nu doar nevoia de a-i iubi și sprijini pe amândoi, dar și condiția că doar sprijinindu-i pe amândoi îi ajutăm, în mod real, pe fiecare dintre ei.

Tocmai de aceea, mesajul „Iubește-i pe amândoi” sintetizează perfect înțelegerea pe care Marșul pentru Viață o afirmă de peste un deceniu: salvarea vieții copilului nenăscut nu poate fi despărțită de sprijinul real și constant pentru femeia însărcinată – înainte de naștere și după naștere.

De asemenea, și binele femeii depinde de binele copilului – vedem asta în mod concret citind mărturiile femeilor care au regretat teribil ani mai târziu dacă nu au ales viața pentru copilul lor și în mărturiile femeilor care sunt bucuroase că, în momente de cumpănă, au ales viața pentru copiii lor.

Revenind la noi și cum ne raportăm la situațiile de criză de sarcină: iubirea adevărată nu alege între ei, ci iubirea adevărată îi ocrotește pe amândoi.

Formarea pro-viață a tinerilor

Basilica.ro: Anul 2026 a fost desemnat Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame) în Patriarhia Română. Ce acțiuni aveți în vedere pentru 2026 în acest context?

Teodora Diana Paul: Asociația Studenți pentru viață are ca scop formarea generației tinere pentru a deveni ocrotitori ai vieții și pentru a fi pregătită pentru viața de familie. Acestea fiind zise, vedem o legătură foarte strânsă între semnificația dată anului 2026 de Patriarhia Română și misiunea asociației.

În acest context, avem în vedere o serie de acțiuni care să aducă în prim-plan rolul vital al familiei și al femeii care dă viață și modelează generații.

Vom organiza proiecții de film urmate de discuții, conferințe și întâlniri tematice, vizite în centre pentru femei însărcinate, maternități, dar și în centre pentru victimele violenței domestice, acolo unde putem să avem acces. Ne dorim ca fiecare activitate să aibă o componentă educațională, dar și una de sprijin direct.

Un share, un câștig pentru viață

Basilica.ro: Cum ați promovat Marșul pentru Viață pe rețelele sociale? În ce măsură ajunge mesajul pro-viață la tineri și cât de mult contează un simplu share?

Teodora Diana Paul: Suntem o mână de oameni care am lucrat la comunicarea Marșului pentru Viață București 2025 în social media. Prea puțini, e adevărat. Dar câți am fost, ne-am rugat, am muncit și am pus suflet. Și, în fiecare etapă, am fost recunoscători că putem face parte din ceva mai mare decât noi.

Am folosit toate resursele pe care le-am avut la dispoziție: postări, clipuri video, grafice, interviuri, testimoniale pentru a transmite că fiecare OM contează.

Apropo de asta, fiecare om contează și prin share-ul pe care îl poate da unei postări. Noi am văzut câtă forță are. Pentru că acel share poate însemna că o femeie aflată în criză de sarcină vede o mărturie care o încurajează să aleagă viața.

Poate însemna o persoană care este motivată să sprijine pe cineva. Poate însemna că cineva, care n-a avut curajul să spună că e pro-viață, își găsește vocea. Sau că un prieten, care nu cunoștea realitatea avortului, începe să conștientizeze adevărul.

Cu fiecare postare, cu fiecare distribuire, construim împreună o cultură a vieții, așa cum facem cu fiecare bătaie a inimii pentru ceilalți!

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene