Teologie și mărturie creștină în dialog: Tema sfințeniei a fost dezbătută la un simpozion de la Mănăstirea Neamț

Tema sfințeniei s-a aflat în centrul dezbaterilor din cadrul unui simpozion găzduit în perioada 1–3 iunie de Mănăstirea Neamț. Evenimentul, ajuns la a 2-a ediție, s-a intitulat „Teologie și mărturie creștină în dialog”.

Manifestarea academică a reunit profesori, cercetători și specialiști din mai multe centre universitare din România și din Republica Moldova. Lucrările au avut loc la Centrul Social-Cultural al așezământului monahal.

Părintele Paul-Cezar Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, a explicat că tema ediției din acest an a fost inspirată de contextul Anului omagial și comemorativ 2026 din Patriarhia Română.

Potrivit părintelui decan, întâlnirea și-a propus să reunească în dialog reprezentanți ai tuturor ramurilor teologiei.

„Este o temă ce-și propune să adune la un loc, la aceeași masă de discuție, teologi din toate domeniile: teologie biblică, teologie istorică, teologie sistematică, teologie practică, inclusiv din zona artei sacre și din zona asistenței sociale”.

Tema sfințeniei în lumea actuală

Unul dintre obiectivele principale ale simpozionului a fost reflecția asupra modului în care idealul sfințeniei poate fi înțeles și asumat în societatea contemporană: „Ne propunem să dialogăm asupra posibilităților dobândirii sfințeniei în lumea contemporană”.

Părintele Paul-Cezar Hârlăoanu a evidențiat și semnificația locului ales pentru desfășurarea manifestării.

„Încercăm în acest mediu al Mănăstirii Neamț, într-o zonă încărcată de sfinți și de sfințenie, să descoperim împreună, prin discuție, prin dialog și prin referatele ce se prezintă, dinamica aceasta a sfințeniei ca drum ce duce spre Împărăția lui Dumnezeu”.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, în parteneriat cu instituții academice, bisericești și culturale.

Programul simpozionului a inclus sesiuni plenare și lucrări pe secțiuni, urmând ca ediția din acest an să se încheie prin prezentarea concluziilor rezultate în urma dezbaterilor și comunicărilor științifice.

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci