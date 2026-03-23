Tema familiei creștine a inspirat o nouă activitate catehetică în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

În Parohia Valea Șoșii din județul Bacău a avut loc duminică o nouă activitate catehetică pentru copii despre familia creștină.

Acțiunea a fost organizată în cadrul celei de-a 18-a ediții a Concursului Național Catehetic, desfășurat în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Tema ediției din acest an este „Familia – binecuvântarea lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice” și se înscrie în contextul Anului omagial și comemorativ 2026.

La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a subliniat importanța implicării copiilor și a familiilor în viața Bisericii.

„Anul acesta, Biserica Ortodoxă Română acordă o atenție deosebită familiei creștine, iar prin Concursul Național Catehetic sunt invitate și familiile să participe activ în viața Bisericii”.

Activitatea a evidențiat rolul catehezei în formarea tinerilor și consolidarea legăturii dintre familie și Biserică, încurajând participarea activă la viața liturgică și a comunității.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului