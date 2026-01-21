Telefonul Vârstnicului: Aproape 12.000 de apeluri și peste 5.000 de seniori sprijiniți în 2025

Telefonul Vârstnicului a înregistrat, anul trecut, 11.697 de apeluri și a ajutat 5.769 de vârstnici din România, informează Fundați Regală Margareta a României.

Au fost înregistrați 2.582 de apelanți noi și 2.912 de persoane care existau deja în baza de date Telefonul Vârstnicului, care au revenit în decursul anului 2025, pentru a solicita alte informații.

Dintre aceștia, 275 de seniori au fost incluși în serviciul de reapelare săptămânală. Programul a fost sprijinit de implicarea constantă a 15 voluntari.

Seniorii au apelat telefonul vârstnicului în special pentru informații diverse, îngrijire și suport, dar și pentru sprijin emoțional și financiar.

„Peste tot pe unde am sunat, la numerele pe care mi le-ați dat, am găsit oameni buni, care să mă ajute. Sunt mulțumită că prin dumneavoastră am găsit mereu rezolvare pentru problemele mele. Eu am crezut că pe noi, ăștia bătrâni, ne-a uitat toată lumea, dar văd că nu e chiar așa”, este mărturia unui senior beneficiar.

Apelanții provin în principal din mediul rural și orașe mici (1.010), urmați de orașe mari (743) și București (682).

În anul 2024, Telefonul Vârstnicului a atins pragul de 100.000 de convorbiri. Apelurile se pot face gratuit la numărul 0800 460 001, de luni până vineri, între orele 8.00 – 20.00, și sâmbăta, între 8:00 – 16:00.

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