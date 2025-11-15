Te Deum de Ziua Dobrogei la Tulcea: Prima provincie care s-a alipit României după Unirea din 1859

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat vineri, la Tulcea, o slujbă de Te Deum la Monumentul Independenței de pe Colnicul Hora. Alături de oficialii locali și județeni, reprezentanții Bisericii au marcat astfel 147 de ani de la Unirea Dobrogei cu România.

„Cu adevărat, revenirea Dobrogei la patria mamă, la anul 1878, se constituie într-o piatră de hotar, pentru că a fost prima provincie care s-a alipit statului român după unirea din 1859”, a declarat Părintele Episcop Visarion.

„Ne aducem aminte așadar de făuritorii acestui act, de regele Carol I și de toți cei care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea neamului nostru românesc.”

La monument au susținut alocuțiunii reprezentanții administrației locale și județene, apoi au fost depuse coroane de flori. Elevii Seminarului Teologic „Sf. Ioan Casian” din Tulcea au depus o coroană de flori din partea liceului.

La ceremonie au participat și reprezentanți ai Asociației Culturale Tomis – filiala Galați, îmbrăcați în uniforme militare din secolul al XIX-lea.

După ceremonialul militar-religios, Preasfințitul Părinte Visarion și elevii Seminarului Teologic din Tulcea au vizitat Muzeul de Istorie și Arheologie din municipiu.

În a doua parte a zilei, la Teatrul „Jean Bart” din oraș a fost proiectat filmul documentar „Enisala, supraviețuitoarea Dobrogei”, urmat de un concert la care a cântat și Corul Carpe in Deum al Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Casian”.

Ziua Dobrogei a fost instituită prin legea 230 din anul 2015.

