Ziua Dobrogei: În data de 14 noiembrie este serbată regiunea unde s-a născut creștinismul în spațiul românesc

Ziua Dobrogei este sărbătorită anual în data de 14 noiembrie, marcând reintegrarea provinciei în statul român în 1878. Totodată, Dobrogea este leagănul creștinismului românesc, loc binecuvântat de propovăduirea Sfinților Apostoli și de primii martiri ai neamului.

În contextul războiului ruso-româno-turc de la 1877-1878, armata română a trecut Dunărea și a realipit zona regatului.

La 14 noiembrie 1878, „Proclamația către dobrogeni” a Regelui Carol I a consfințit preluarea de către autoritățile române a administrației Dobrogei.

Pentru a marca această zi, a fost adoptată prin Legea 230/2015 ca în data de 14 noiembrie să fie sărbătorită Ziua Dobrogei.

Evenimente culturale

La Tulcea, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va oficia slujba de Te Deum de Ziua Dobrogei în cadrul ceremoniei militare și religioase de la Monumentul Independenței. Tot în municipiu au loc lansări de carte și momente culturale, printre care prezentarea volumului „Istorii uitate. Dobrogea în strâmtoarea secolului XX” la Biblioteca Județeană „Panait Cerna”.

La Constanța, instituțiile de cultură găzduiesc expoziții, ateliere și spectacole dedicate evenimentului: acces gratuit la muzeele din oraș, vernisaje tematice, programe folclorice, activități educative și întâlniri literare organizate de Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”. Programul integral poate fi consultat aici.

Ziua Dobrogei este marcată și prin redeschiderea Edificiului Roman cu Mozaic din Constanța. Vizitatorii vor putea intra gratuit în spațiul care adăpostește cel mai întins mozaic policrom romano-bizantin descoperit în zona balcanică.

Sfinții dobrogeni

Dobrogea este leagănul creștinismului românesc, fiind locul în care Sfinții Apostoli Andrei și Filip au propovăduit Evanghelia pentru prima dată în această zonă.

Există, de asemenea, și sfinți martiri și mărturisitori, care au păstrat vie credința creștină încă din primele secole pe teritoriul Dobrogei precum: Sfântul Ioan Casian și Sfântul Gherman din Dobrogea; Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului; Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip și Sfântul Teotim I, Episcopul Tomisului.

