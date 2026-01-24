Slujbă de Te Deum, la Catedrala Patriarhală, de Ziua Unirii Principatelor

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat, sâmbătă, o slujbă de Te Deum, cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Manifestările au început cu oficierea Sfintei Liturghii, în cadrul căreia au fost pomeniți domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropoliții Nifon Rusăilă, al Țării Românești, și Sofronie Miclescu, al Moldovei, precum și toți ceilalți făuritori ai Unirii Principatelor Române.

Au fost înălțate rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru evenimentul istoric, la care Biserica Ortodoxă Română a contribuit în mod fundamental.

Vezi și: Te Deum cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române – 2026 | În imagini

La momentul rânduit, PS Timotei Prahoveanul a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, prilejuit de această sărbătoare națională.

În cinstea Unirii Principatelor, clopotele Catedralei Patriarhale și ale tuturor bisericilor și mănăstirilor din țară au răsunat timp de un minut.

Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale a intonat mai multe cântece patriotice, între care și „Hora Unirii”.

Tot sâmbătă, un sobor de preoți militari a săvârșit o slujbă de mulțumire la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de pe Dealul Patriarhiei, urmată de o ceremonie de depunere de coroane, în prezența oficialităților civile și militare.

Vezi și: Pe Dealul Patriarhiei s-a sărbătorit Ziua Unirii Principatelor Române – 2026 | FOTO

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro

