Patriarhul Daniel: Unirea Principatelor Române – temelie a statului modern ROMÂNIA

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj, cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor, eveniment care se va aniversa sâmbătă, 24 ianuarie.

Textul integral:

Unirea Principatelor Române – temelie a statului modern ROMÂNIA

Ziua Unirii Principatelor Române constituie un prilej binecuvântat în care aducem mulțumire lui Dumnezeu și comemorăm cu recunoștință pe toți cei care au contribuit la Unirea Principatelor Române, arătând astfel importanța unității și a demnității poporului nostru român.

Aniversarea Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859 a devenit Sărbătoare națională prin Legea nr. 171/2014, iar în anul 2016, prin promulgarea modificării adusă Art. 139 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, a fost declarată Sărbătoare națională legală, în care nu se lucrează.

Unirea Principatelor Române, Moldova și Tara Românească, de la 24 ianuarie 1859, a însemnat încununarea unui întreg proces de cultivare a unității naționale a românilor, proces în care Biserica Ortodoxă Română și-a adus o contribuție esențială. Prin ierarhii, preoți de mir, monahi și teologi mireni, Biserica Ortodoxă Română a contribuit, deopotrivă în Moldova și în Țara Românească, la acest act fundamental al istoriei noastre.

Pe cunoscutul Deal al Mitropoliei din București, lângă Catedrala Patriarhală istorică se află locul fostei clădiri a Mitropoliei Țârii Românești unde s-au desfășurat lucrările Adunării elective din 1859, care a ales la 24 ianuarie pe Domnitorul Moldovei Alexandru Ioan Cuza și Domnitor al Țârii Românești, înfăptuind astfel Unirea celor două Principate Române. Înainte de alegere, membrii Adunării elective au jurat pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, înaintea icoanei Preasfintei Treimi, că vor vota pentru Unirea Principatelor Române.

Unirea Principatelor Române, începută la Iași în data de 5 ianuarie 1859 și desăvârșită la București în data de 24 ianuarie 1859, nu este „Unirea Mică”, cum este denumită uneori, ci „Unirea de bază”, deoarece ea a constituit temelia pentru formarea în anul 1862 a statului român, numit ROMÂNIA, temelie pentru obținerea independenței naționale românești în urma Războiului pentru independență din anul 1877, temelie pentru ridicarea României la rang de Regat în anul 1881, și mai ales temelie pentru Unirea din 1 decembrie 1918, de la Alba-Iulia, ca Unire a Transilvaniei cu România, precedată de Unirea Basarabiei cu România, la 27 martie 1918 și Unirea Bucovinei cu România, la 28 noiembrie 1918. Pentru Biserică, Unirea Principatelor Române a fost temelie pentru recunoașterea oficială a Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române în anul 1885, iar Unirea de la 1 decembrie 1918 a constituit un element favorabil pentru ridicarea Bisericii noastre la rang de Patriarhie în anul 1925.

Pentru toate binefacerile Unirii Principatelor Române, aducem astăzi mulțumire lui Dumnezeu Cel preaslăvit în Sfânta Treime și pomenim cu recunoștință pe Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, pe Mitropolitul Nifon al Țârii Românești, pe Mitropolitul Sofronie Miclescu al Moldovei și pe toți cei care au contribuit la realizarea Unirii Principatelor Române.

Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute ca să păstrăm și să cultivăm darul unității naționale, obținut cu multe jertfe și multe eforturi spirituale și materiale, spre slava Preasfintei Treimi și binele poporului român.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

