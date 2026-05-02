Slovacia: Un soldat român din Al Doilea Război Mondial a fost înhumat în cel mai mare cimitir militar românesc din Europa

Rămășițele unui soldat român din Al Doilea Război Mondial, descoperite pe teritoriul Slovaciei, au fost înhumate cu onoruri militare la Cimitirul Central al soldaților Armatei Regale Române din Zvolen, cel mai mare loc de odihnă al militarilor români din afara granițelor țării.

Potrivit unui comunicat de presă, ceremonia a avut loc miercuri și este considerată un eveniment memorial rar în Slovacia. Organizatorii evenimentului au fost Ministerul de Interne al Republicii Slovace, Consulatul Onorific al României la Žilina și Primăria orașului Zvolen.

Manifestarea a inclus și un serviciu religios, oficiat de părintele Nicolae Dură, vicarul Comunității Ortodoxe Române din Austria, împreună cu preotul militar romano-catolic Stanislav Varga, vicar general al Ordinariatului Militar Romano-Catolic din Slovacia.

La eveniment au participat ambasadorul României în Slovacia, Călin Fabian, consulul onorific al României, Marek Sobola, atașatul militar român, col. Georgian Nedelcu, precum și reprezentanți ai mai multor ambasade și ai forțelor armate slovace și NATO.

Tânăr militar român necunoscut

Rămășițele soldatului au fost descoperite în vara anului 2020, într-o zonă montană din apropierea localității Čičmany, în nord-vestul Slovaciei.

Cercetările desfășurate pe parcursul mai multor ani au arătat că acesta era un militar al Armatei Regale Române, aparținând cel mai probabil Diviziei 18 din Corpul 6 al Armatei Române, integrat în Armata a 40-a sovietică, în timpul luptelor din aprilie 1945 împotriva Germaniei naziste.

Analizele antropologice au indicat că soldatul avea aproximativ 18–20 de ani și o înălțime de circa 158 de centimetri. De asemenea, s-a constatat că suferise o fractură la un picior înainte de moarte, însă cauza exactă a decesului nu a putut fi stabilită.

„Se presupune că, în timpul luptelor, după ce a fost ucis, soldatul a fost îngropat în grabă. Nu avea asupra sa plăcuța militară de identificare, ceea ce sugerează că aceasta ar fi fost luată de camarazii săi”, a explicat, pentru televiziunea de stat din Slovacia, arheologul Tomáš Kopták, de la Oficiul Regional pentru Patrimoniu Cultural din Žilina.

„Întrucât nu a fost posibilă stabilirea identității soldatului căzut, s-a decis ca acesta să fie înmormântat ca erou necunoscut”, a declarat Martin Drobňák, reprezentant al Ministerului de Interne slovac.

Se odihnește simbolic pe pământ românesc

Un moment simbolic a fost aducerea de pământ din România de către colonelul în rezervă Dan Poinar, pentru ca soldatul să se odihnească „în mod simbolic” în pământ românesc.

Ambasadorul României în Slovacia a subliniat importanța memoriei istorice: „Fără să fim conștienți de trecutul nostru și fără să avem în vedere nume și fapte, nu avem nici prezent, nici viitor, pentru că nu ne vom putea defini identitatea și nu ne vom putea susține locul în cadrul larg al patrimoniului mondial”.

„În aceste momente solemne, ne plecăm cu profund respect capetele în fața rămășițelor militarilor români care au acceptat să plătească prețul suprem pentru a deschide drumul către democrație și libertate”, a subliniat Excelența Sa.

În cadrul ceremoniei au fost acordate și distincții ale statului român lui Martin Drobňák și arheologului Tomáš Kopták, pentru contribuția lor la identificarea și cercetarea rămășițelor.

Nu toți soldații căzuți la datorie au fost găsiți

Specialiștii atrag atenția că numeroși soldați căzuți în timpul războiului nu au fost încă descoperiți.

„Nu toți soldații căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial au fost găsiți, identificați sau exhumați, astfel că există posibilitatea existenței a numeroase alte morminte necunoscute”, a subliniat arheologul Tomáš Kopták.

Cimitirul militar din Zvolen este locul de veci pentru peste 10.000 de soldați și ofițeri români căzuți în luptele pentru eliberarea Slovaciei de sub ocupația nazistă din anii 1944–1945.

Foto credit: Consulatul Onorific al României la Žilina