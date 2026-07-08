Primele patru tabere dedicate familiilor din Episcopia Caransebeșului au reunit peste 180 de copii

Primele patru tabere în comunitate desfășurate de Episcopia Caransebeșului, intitulate „Rădăcini și Aripi”, au reunit 183 de copii și tineri, alături de părinții lor, la activitățile specifice organizate în perioada 25 iunie – 7 iulie la Moniom-Reșița, Anina, Coronini și Oravița.

Programul este implementat în premieră în eparhie, fiind desfășurat în contextual Anului omagial al pastorației familiei creștine. Taberele sunt implementate de Departamentul de Cateheză și Activități cu tineretul, ATOR Banatul de Munte și o serie de parteneri locali din localitățile gazdă.

Cele mai importante momente ale taberelor au fost activitățile derulate în comun de către părinți și copii și catehezele pe tema familiei creștine susținute de părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentul de Cateheză și Activități cu tineretul al Episcopiei Caransebeșului.

În cele patru zile de activități, copiii au avut parte și de excursii la obiective turistice zonale, precum Așezământul social-monahal „Țara Almăjului” Bozovici, Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” Băile Herculane și Mănăstire „Sf. Ana” Orșova.

„În toate taberele derulate până în prezent ne-am bucurat de implicarea deosebită a părinților și a familiei extinse, iar copiii au beneficiat de un program de tabără înnoit, în care catehezele interactive și învățătura de credință au avut un rol central”, a subliniat părintele Mihai Ciucur, coordonatorul proiectului.

Programul de tabere „Rădăcini și Aripi”, își propune desfășurarea a încă două tabere similare în perioada următoare, la Măureni și la Berzovia.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului