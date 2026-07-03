Tabăra din pridvorul satului în Parohia Horodiștea: Polițiștii ieșeni le-au vorbit copiilor despre prevenirea bullyingului

Beneficiarii Taberi din pridvorul satului în Parohia Horodiștea, județul Iași, au avut parte marți de o întâlnire cu reprezentați ai poliției ieșene care le-au vorbit despre prevenirea bullyingului.

Polițiștii Biroului pentru Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași i-au învățat pe copii cum să prevină evenimentele neplăcute ce se pot întâmpla în timpul vacanței de vară (accidente sau acte de violență).

Cei aproximativ 80 de participanți au aflat cum să se ferească de consumul substanțelor psihoactive și cum le afectează sănătatea.

Polițiștii i-au îndemnat pe copii să fie atenți la grupurile din care fac parte, avertizându-i despre traficul informațional și cel de persoane.

Activitatea este rodul unui parteneriat încheiat între Arhiepiscopia Iașilor și Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

Tabăra din pridvorul satului

Pornit în 2012, proiectul aduce experiența unei tabere acolo unde copiii nu ar avea altfel șansa să trăiască una: chiar în satul lor, în curtea bisericii.

Timp de trei zile, spațiul se transformă într-un loc viu, în care cei mici lucrează împreună, leagă prietenii și capătă încredere în ei, iar tinerii voluntari trec, la rândul lor, printr-o experiență de formare personală.

O zi de tabără cuprinde momente de rugăciune, jocuri de energizare, dansuri, ateliere creative și educative, concursuri, drumeții, vânătoare de comori și foc de tabără. Copiii pregătesc momente artistice pentru comunitate și participă la activități de cooperare care dezvoltă lucrul în echipă.

Sursă foto: Doxologia