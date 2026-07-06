Prilej de prietenie și mărturisire: Tabăra Națională „Tradiție și Noutate” 2026 în Mitropolia Banatului

Arhiepiscopia Aradului a găzduit, în perioada 29 iunie–4 iulie 2026, ediția organizată la nivelul Mitropoliei Banatului a Taberei Naționale „Tradiție și Noutate” – parte a Programului Național de Tabere pentru Tineret al Patriarhiei Române.

Activitatea a reunit în stațiunea arădeană Moneasa 35 de tineri, alături de 10 preoți și voluntari din eparhie. În penultima zi de tabără, s-a alăturat și o delegație a Departamentului de Cateheză și Activități cu tineretul al Episcopiei Caransebeșului, condusă de Părintele Inspector Mihai Ciucur, coordonatorul departamentului.

În deschidere, Părintele Tiberiu Ardelean, Consilier la Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Aradului, a oficiat, împreună cu clerici din eparhie, o slujbă de Te Deum la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad. Rugăciunea a fost urmată de deplasarea participanților la Moneasa.

Rugăciune, pelerinaj și joc

Pe parcursul celor șase zile de tabără, programul a inclus momente de rugăciune, pelerinaj la mănăstirile din județ, vizitarea unor obiective turistice, workshopuri care au avut ca temă familia creștină, sesiuni de formare, vizionare de film, conferințe, foc de tabără și multe jocuri.

Vineri, după participarea la Sfânta Liturghie oficiată la Schitul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Moneasa, tinerii au luat parte la sesiunile de formare coordonate Părintele Inspector Mihai Ciucur și Anita Radics, formatoare în cadrul Sectorului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului.

Formare pentru tineri

Participanții au învățat cum se scrie și se implementează proiecte de tineret, au practicat lucrul în echipă și tehnici comunicare.

Părintele Consilier Tiberiu Ardelean a transmis un mesaj de mulțumire și de felicitare din partea Arhiepiscopului Timotei al Aradului, iar Părinte Vlad-Sergiu Sandu, preot arădean implicat în numeroase proiecte educaționale, sociale și de tineret, a susținut o prelegere.

Fiind ultima seară participanții s-au bucurat de un foc de tabără și au fost premiați la festivitatea de încheiere, pentru implicarea în activități.

Organizatori

Coordonatorul principal al taberei a fost Părintele Inspector Gabriel Streulea de la Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Aradului și Părintele Valentin Săvușcă, președintele Asociației Filantropia Arad.

Au mai fost implicați Părintele Radu Sas, coordonator de cateheză, Părintele Lucian Gaidoș, vicepreședintele Asociației Filantropia Arad, precum și șapte tineri voluntari.

„A fost un bun prilej de cunoaștere, prietenie și mărturisire a lui Hristos într-un cadru natural, la poalele munților Codru Moma”, transmite Georgiana Mateș, voluntar.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului