Tabăra din Pridvorul Satului își propune să ofere o vacanță memorabilă pentru 15.000 de copii din zona rurală

Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor, în parteneriat cu voluntarii asociațiilor de tineret din eparhie și cu sprijinul comunităților parohiale, va organiza și în acest an seria de Tabere din Pridvorul Satului.

Desfășurate în perioada 1 iulie-10 septembrie 2026, acestea își propun să ajungă la 15.000 de copii din comunități vulnerabile social.

Pornit în 2012, proiectul aduce experiența unei tabere acolo unde copiii nu ar avea altfel șansa să trăiască una: chiar în satul lor, în curtea bisericii.

Cum decurge o tabără acasă la copii

Fiecare dintre cele trei zile de tabără cuprinde momente de rugăciune, jocuri de energizare, dansuri, ateliere creative și educative, concursuri, drumeții, vânătoare de comori și foc de tabără. Copiii pregătesc momente artistice pentru comunitate și participă la activități de cooperare care dezvoltă lucrul în echipă.

„Avem și acel moment de Întreabă preotul, în care copiii vin cu inima deschisă și vorbesc liber despre ce îi frământă”, spune Pr. Mihail Siminciuc, coordonatorul proiectului. „De multe ori, discuțiile acelea aduc unele dintre cele mai frumoase schimbări în ei, iar acestea rămân cu ei mult timp după ce noi plecăm din sat.”

Un proiect care schimbă vieți

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt copiii și adolescenții din comunități vulnerabile sau izolate din județele Iași, Botoșani și Neamț, unde accesul la activități educative și recreative este limitat.

În același timp, proiectul schimbă și viața tinerilor voluntari, care învață, în doar câteva zile petrecute din sat în sat, responsabilitatea, răbdarea și lucrul în echipă. Pentru mulți copii, acești voluntari devin primul model de tânăr implicat pe care îl întâlnesc și pe care, ulterior, îl urmează.

Voluntarii implicați sunt de la filialele locale ale Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români, Asociației Tinerilor Ortodocși Români și Asociației Prietenii Sfinților Trei Ierarhi.

În 2025, Tabăra din Pridvorul Satului a ajuns la aproximativ 13.000 de copii, cu peste 120 de tabere și prin implicarea a 300 de tineri voluntari. Pentru 2026, va fi nevoie de aproximativ 400 de voluntari.

Donează

Costurile taberelor sunt reduse, deoarece sunt implicați voluntari și actori locali care pot susține o parte din nevoile organizatorice, dar este nevoie de fonduri pentru materialele destinate activităților: aproximativ 30 lei per copil – în total, este nevoie de 450.000 de lei.

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