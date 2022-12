Tabăra de colinde organizată la Mănăstirea Oașa și Schitul Găbud a reunit peste 500 de tineri

La Mănăstirea „Sf. M. Mc. Pantelimon” de la Oașa și la Schitul „Sf. Ioan Evanghelistul” de la Găbud s-a desfășurat „Tabăra de colinde – 2022” în perioada 20-28 decembrie.

Tabăra a fost organizată de Arhiepiscopia Alba Iuliei și cele două așezăminte monahale.

Evenimentul a reunit peste 500 de tineri din București, Cluj, Brașov, Sibiu, Timișoara, Oradea, Târgu-Mureș, Iași, Sebeș, Târgoviște, dar și din diaspora.

Programul taberei

Toți participanții la tabără au făcut parte dintr-un grup, dintr-o ceată de colindători.

„Ziua de Ajun a fost consacrată pregătirilor pentru marea sărbătoare a Crăciunului. Fiecare a contribuit, după puterea sa, la buna desfășurare a activităților: la bucătărie, la curățenie, la biserică. Dis de dimineață a început pregătirea mesei îmbelșugate, în jurul căreia s-au așezat colindătorii, seara. Îmbrăcați în straiele populare tinerii au participat la slujba privegherii de Crăciun și apoi, cu lumânări aprinse în mâini, au mers spre sala atât de frumos împodobită, cântând O ce veste minunată și Deschide ușa, creștine!. Ajunși în sală, s-au așezat cete-cete, de jur împrejurul mesei frumos împodobite. Timp aproximativ 5-6 ore, timpul s-a oprit în loc, făcând loc pentru deschiderea inimilor, pentru răgaz de liniște sufletească. Colindele au prins viață, iar „viața s-a transformat în colind”.

„În ziua de Crăciun, după participarea la Sfânta Liturghie la mănăstire, colindătorii au plecat în satele și orașele din țară, împărțiți în cete în funcție de orașul din care au venit (Sibiu, Brașov, Oradea, Timișoara, București, Iași, Târgu-Mureș, Sebeș, Diaspora), ducând cu ei bucuria Nașterii Domnului Hristos. În cele trei zile de Crăciun cetele de colindători au colindat în satele de pe Valea Sebeșului, din mărginimea Sibiului, din jurul Găbudului, dar și în orașe precum Alba Iulia, Luduș, Ocna Mureș, Sibiu, Brașov, Cluj, Târgu-Mureș, Petroșani, Deva, Arad, Timișoara”.

„În 28 decembrie, tinerii s-au reîntâlnit la Schitul Găbud, pentru a încununa împreună încheierea taberei. Timp de cinci zile, tinerii, îmbrăcați în costume populare, au vorbit doar în graiul colindelor vechi românești și au respirat aerul profund al tradițiilor românești”, se precizează pe site-ul Eparhiei.

Mărturii participanți

Prezentăm o parte dintre mărturiile participanților, care au fost plăcut surprinși de experiența acestei tabere.

„E prima dată când vin la Oașa de Crăciun. E și prima dată când am avut senzația că pământul a devenit una cu cerul. Cred că unitatea de duh a Bisericii s-a desăvârșit prin unduirile de colind care au cutreierat văzduhul. E deosebită imaginea aceasta a tinerilor adunați să împreună prăznuiască Crăciunul autentic, cu lumini arzând în lumânări și-n inimi, în veșmintele străbunilor și mânați de o bucurie unică – aceea de a-L propovădui pe Domnul prin colinde care nu-s altceva decât cântări de biruință. Departe de zgomotul lumii în care trăim, dincolo de agitația cotidianului, în liniștea ca de vecernie de pe munte, Crăciunul s-a simțit altfel. A fost un Crăciun în care am șezut cu Dumnezeu la masă.” (Alina Prichici, Organizația Tinerilor din Sibiu)

„Priveam spre sufletele care luminau printre brazii Oașei, nu datorită pâlpâirii lumânărilor, ci a acelei iubiri care se materializa în nesfârșitul îndemn: “Îmbucură-te, om bun”. Apoi, s-a înfăptuit minunea: cerul s-a deschis și, pentru o clipă, pământul s-a umplut de îngeri care colindau… Și era acel colind, eternizat prin dimensiunea sacră a românismului, cea mai profundă mărturisire de bucurie… O bucurie sublimă, nemărginită care s-a revărsat din suflet în suflet, până când sufletul a devenit bucurie și aceasta din urmă a prins însuflețire. Binecuvântarea părinților a preschimbat misiunea colindătorilor într-o propovăduire prin care cei care Îl căutau pe Hristos pretutindeni, au sfârșit prin a-L găsi în “totul lăuntric”. În urma acestei ascensiuni spirituale, credința a devenit lumina prin care omul, privind în sufletul său, Îl vede pe Hristos, ca într-o oglindă. Propovăduită prin colind, făclia Iubirii a fost aprinsă în sufletele ce așteptau ca niște candele lumina dumnezeiască… (Teodora Crisan, Organizația Tinerilor din Sibiu)

„E Ajunul Crăciunului și ne întoarcem acasă la Oașa pentru a-L întâmpina pe Domnul. Ne îmbrăcăm în straiele sfinte ale bunicilor și pornim cu inimile vibrând de emoție și dor spre sala împodobită. La lumina lumânărilor răsar chipuri radiind de bucurie ce așteaptă cu nerăbdare să colinde, căci ne e dor de Raiul care se așterne între noi în fiecare Ajun. Ne împărțim pe cete și întâi pe rând, iar la final, împreună, colindăm. În ritm de dobă și acompaniați de fluier, sute de tineri dimpreuna cu obștea mănăstirii își lărgesc inimile și urcă spre cer, pentru a primi bucuria praznicului. Nu o păstrăm doar pentru noi, ci o revărsăm în casele oamenilor din toată țara, ducând mai departe cu recunoștință obiceiul străbun al colindatului. Ne întoarcem acasă schimbați și plini de povești și noi prietenii, încredințați că am cunoscut adevăratul Crăciun.” (Ioana Rînciog, Organizația Tinerilor din București)

„Este primul an în care am participat în Tabăra de colinde de la Mănăstirea Oașa, dorindu-mi să trăiesc și să înțeleg bucuria celor care au adus povesti pline de entuziasm din taberele precedente. Așadar, cred că în niciun fel nu poate fi redată cu adevărat bucuria de acolo, ci trebuie trăită pentru a fi cu adevărat înțeleasă, însă sclipirea din ochii celor care vin de acolo te face să îți dorești să ajungi și tu. După aceasta tabără am rămas cu o mare împlinire în suflet pentru că experiența a depășit așteptările. Rugăciunea, colinda și portul romanesc au fost elementele care au creat nucleul taberei. Am avut ocazia de a fi printre oameni care valorifică tradiția românească cu pasiune și entuziasm, oameni pe care am reușit să îi cunosc mai bine și care m-au îmbogățit sufletește.” (Iustina Rădulescu, Bucuresti)

Sursă foto: Arhiepiscopia Alba Iuliei

