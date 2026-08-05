PS Benedict, despre Sf. Matrona de la Hurezi: A avut pace în inimă și a devenit o sursă de armonie pentru cei din jur

Episcopul Benedict al Sălajului a subliniat luni, în Parohia Someș-Guruslău din județul Sălaj, că Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi „a avut pace în inimă și a devenit o sursă de armonie pentru cei din jur”.

Preasfinția Sa a oficiat slujba Paraclisului Maicii Domnului, la finalul căreia a continuat seria de cateheze organizate pe parcursul Postului Adormirii Maicii Domnului în cadrul eparhiei, dedicată sfintelor femei românce recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română.

Ierarhul a evocat momentele importante din viața Sfintei Matrona de la Hurezi ca repere în formarea sa pe calea monahală: „La o vârstă foarte fragedă a fost dusă de părinții săi la Mănăstirea Sărăcinești și atât de mult a iubit locul acela, încât nu a mai vrut să plece”.

„Mama sa nu a putut să o întoarcă din drum și a rămas acolo, pentru că a vrut să trăiască asemenea măicuțelor pe care le-a văzut”.

„La șaisprezece ani a fost călugărită și a primit numele Matrona. Mai târziu, întreaga obște s-a mutat la Mănăstirea Hurezi, unde a fost aleasă și stareță. Nu a rămas mult timp în această slujire, dar a continuat să trăiască în mănăstire și să păstreze duhul păcii”, a adăugat Preasfinția Sa.

Pacea inimii se păstrează prin ferirea de păcat

Pornind de la exemplul Sfintei Matrona, Episcopul Sălajului a arătat ce este „grija păcatului”, explicând că răul repetat ajunge să înrobească omul și să-i răpească bucuria: „Când faci o dată un păcat, îl mai faci încă o dată și încă o dată, iar ca să nu se mai întâmple trebuie dusă o luptă foarte grea. Fiecare avem păcatul nostru de gardă, care stă tot timpul lângă noi”.

„Dacă nu faci păcatul, nu ai grija aceasta, pentru că nu știi cum este. Păcatul aduce o anumită dulceață și de aceea ne place, dar, dacă nu guști, nu îți este dor”.

„Cu cât adăugăm mai multe păcate și mai grele, cu atât ne va fi mai greu să ne bucurăm, iar bucuria va rămâne legată numai de plăcerile care trec”, a spus ierarhul.

În partea finală a catehezei, Preasfințitul Părinte Benedict i-a îndemnat pe părinți să acorde o atenție deosebită formării duhovnicești a copiilor, pornind de la propriul exemplu: „Trebuie multă pocăință și din partea părinților, rugăciune multă, post și cerere înaintea lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Un tânăr care este ferit de rău va putea mai ușor să se păzească și mai târziu”.

Seria catehezelor din Postul Adormirii Maicii Domnului a început la finalul săptămânii trecute. În primele două zile, ierarhul a arătat rostul Paraclisului Maicii Domnului, importanța sfintelor femei românce și viața Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea.

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Foto credit: Episcopia Sălajului