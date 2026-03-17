Sute de participanți, cu vârste între 6 luni și 91 ani, au alergat la Crosul pentru Viață de la București

470 de participanți, cu vârste între 6 luni și 91 de ani, inclusiv veniți din afara țării, au alergat la Crosul pentru Viață de la București. Fondurile strânse din taxele de participare, aproximativ 10.000 lei, au fost donate mamelor în dificultate.

Evenimentul, ajuns anul acesta la a 11-a ediție, a fost organizat de Centrele Roua din Capitală, care sprijină femeile însărcinate și familiile, și de Pegas Triatlon Club.

„Strângem bani pentru kituri de supraviețuire pentru 50 de mămici cu bebelușii lor, pachete care conțin lapte praf, scutece și apă, pentru că de aceasta au cel mai mult nevoie mămicile și bebelușii”, a declarat pentru Trinitas TV Anca Neamțu, director executiv la Centrele Roua din București.

Activități inedite

Copiii mai mari au alergat împărțiți pe trei grupe de vârstă, iar adulții au putut alege între cursa de 3 km și cea de 11 km. Anul acesta au avut loc și câteva activități în premieră: Crosul Bebelușilor (Baby Race), ateliere de prim ajutor și de pictură.

„Suntem bucuroși că suntem primul concurs din București în luna martie, Luna Femeii”, a declarat Tudor Buțu de la Pegas Triatlon Club. „Ne bucurăm de soare, ne bucurăm de primăvară și, pentru prima dată anul acesta, am organizat Baby Race, o cursă dedicată bebelușilor între 6 și 12 luni.”

Evenimentul a fost organizat cu ajutorul a 45 de voluntari, care au fost pe traseu la punctele de hidratare și s-au ocupat de predarea medaliilor la sosire.

Impresii de la participanți

„Am găsit destul curaj ca la vârsta mea să hotărăsc să alerg, încercând prin asta să pun și eu o mână de ajutor la cei cu suflet mare care de ani de zile organizează acest cros, care sunt alături de oameni mai puțin norocoși decât noi, care înțeleg dramele altfel decât noi, cei ocupați, comozi”, a declarat o participantă mai vârstnică.

„Am văzut această competiție promovată în mediul online și am citit despre scopul ei caritabil și am spus că nu avem nimic mai bun de făcut în această dimineață”, a declarat o tânără participantă din Irlanda.

„Facem acest exercițiu și în Irlanda, însă de data asta am zis să vizităm Bucureștiul și să participăm la cros. Le vom spune prietenilor din Irlanda că a fost o experiență extraordinară și că le recomandăm să viziteze orașul și să se înscrie la această competiție.”

Toate rezultatele au fost publicate pe site-ul crosulpentruviata.ro. Cei care s-au clasat pe primele trei locuri au primit diplome, medalii și premii în bani, iar toți cei 250 de copii participanți au primit daruri din partea sponsorilor.

Evenimentul face parte din Luna pentru Viață 2026 – „Solidaritate pentru amândoi”, care va culmina în 28 martie cu Marșul pentru Viață, organizat numeroase localități din România și Rep. Moldova.