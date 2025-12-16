Suntem chemați să punem credința ca temelie în viața noastră, spune PS Ignatie

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, i-a îndemnat, duminică, pe credincioșii parohiei „Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie” din Aosta, Italia, să pună credința ca temelie a vieții lor.

Preasfinția Sa a slujit cu ocazia hramului lăcașului, la invitația Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Italiei.

Episcopul Hușilor le-a vorbit credincioșilor despre beneficiile pe care le avem atunci când punem credința pe primul plan în viața noastră.

„Atunci când există un primat al credinței, al grijii noastre față de suflet – dar nu în sensul de concurență – le vom vedea cu alți ochi pe toate celelalte, care țin de lumea aceasta; inclusiv agoniseala, nu ne vom atașa de ea, să o idolatrizăm și să considerăm că acolo este centrul vieții noastre”.

„La fel, când Dumnezeu este în casa unei familii, totul este definit în coordonatele unui respect și față de soție, și față de soț, dar și față de copii. A fi credincios în Dumnezeu presupune să tratăm totul cu maximă responsabilitate, nu ne permitem să fim delăsători, să tratăm cu indiferență lucrurile”, a explicat PS Ignatie.

Viața ni se poate schimba într-o secundă

Părintele Episcop a avertizat că tot ce credem că deținem pe lumea aceasta poate dispărea într-o secundă.

„Suntem chemați să punem credința ca temelie în viața noastră, ca mod de a vedea lucrurile de care ne bucurăm. Totul este o binecuvântare, un dar de la Dumnezeu, nu ne aparține nouă. Multe le putem pierde într-o secundă, nu suntem siguri pe propria noastră viață, nici pe sănătate, toate se pot ruina într-o clipă și ne trezim fără absolut nimic”.

„Dacă avem conștiința că totul este darul lui Dumnezeu – și sănătatea, și familia, și copiii, și agoniseala, și munca – atunci modul nostru de a ne raporta la acestea va fi unul foarte corect, în consonanță cu ceea ce ne cere Evanghelia”, a subliniat ierarhul.

Să nu lipsim de la ospăț

PS Ignatie atrage atenția că și noi, asemeni celor din Evanghelie, invocăm pretexte pentru a lipsi de la Sfânta Liturghie.

„Am putea extrapola comportamentul celor trei și la viața noastră. De multe ori, duminică dimineața invocăm foarte multe motive, suntem obosiți, că seara ne-am întins la o vorbă, la o poveste, la un film, și dimineață este greu să mergem la Liturghie și invocăm diverse pretexte pentru a nu participa”.

„Liturghia este un ospăț, masa pe care Dumnezeu ne-o oferă nouă, iar noi suntem chemați să răspundem la această invitație de a participa la ospățul credinței, când Trupul și Sângele lui Hristos ni se dăruiește ca hrană a nemuririi, ca nutriment al luminării noastre, al îndumnezeirii noastre și, desigur, al consolidării credinței noastre în Hristos”, a mai adăugat Episcopul Hușilor.

Foto credit: Episcopia Hușilor

