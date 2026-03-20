La Suceava se organizează forumul mamelor creștine: Afirmarea eternității prin maternitate

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop” organizează a doua ediție a Forumului femeilor creștine „Afirmă-ți eternitatea prin maternitate – Vocație și misiune pentru mama creștină”.

Evenimentul se va desfășura în data de 26 de martie, de la ora 17:00, la Centrul Cultural, Educațional și Social „Dosoftei Mitropolitul” în campusul Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava.

Potrivit organizatorilor, programul include 12 prezentări organizate în format galerie open-space, susținute de tot atâtea femei remarcabile din domeniile cultural, educațional, artistic, administrativ și social din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

„Sunt mame creștine care își trăiesc vocația atât prin viața personală, cât și prin profesie, transformându-le într-o formă de apostolat”, precizează organizatorii.

Înscrierea se face prin trimiterea unui e-mail de intenție la adresa: [email protected].

Foto credit: Oana Nechifor / Arhiva

