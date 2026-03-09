Studenții ieșeni la Teologie – Asistență Socială au explorat metode de sprijin pro-viață cu pr. Dan Damaschin

Studenții secției de Asistență Socială a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași s-au întâlnit săptămâna trecută cu Pr. Dan Damaschin, care le-a prezentat proiectele pe care le desfășoară în sprijinul femeilor însărcinate și al familiilor numeroase.

Activitatea a început cu Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite, oficiată la Biserica Maternității „Cuza Vodă” din Iași, unde slujește părintele Dan Damaschin, fondatorul Asociației „Glasul Vieții” și al Clinicii Sociale „Veronica” din Iași.

Preotului misionar i s-a alăturat în slujire părintele Ilarion Mâță, președintele Asociației „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Hârja din județul Vaslui și cadru didactic al Facultății de Teologie din Iași.

La final, părintele Dan Damaschin le-a vorbit viitorilor asistenți sociali despre sacrificiul mamei care poartă o sarcină și naște copilul și a subliniat importanța protejării vieții mamei și a pruncului atât în plan social, cât și medical și religios.

Au urmat vizite la Biserica „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din cartierul Țicău al Iașilor și la Clinica „Veronica”, locuri în care studenții au observat concret cum funcționează sprijinul pentru mamă și copil.

Studenții au avut prilejul de a interacționa cu mamele beneficiare și cu personalul implicat în sistemul de medicină socială construit de părintele Dan Damaschin.

Vizita de studiu a reprezentat o contribuție importantă la formarea viitorilor asistenți sociali. Studenții au putut observa importanța sprijinului complex oferit, în plan material, spiritual și emoțional, precum și rolul crucial al vocației sociale și implicațiile acesteia în viața de zi cu zi.

Activitatea a făcut parte din Luna pentru viață 2026 la Iași, serie de manifestări care se extinde pe tot parcursul lunii martie, cu scopul de a construi o cultură a vieții, și culminează cu Marșul pentru Viață, organizat la Iași în 29 martie 2026. Marșuri pentru Viață vor fi organizate și în alte 21 de localități din Arhiepiscopia Iașilor.

Sursa foto: Doxologia.ro