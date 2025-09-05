Zeci de studenți s-au întâlnit cu ucenici ai Sf. Paisie și Cleopa într-o tabără la Mănăstirea Neamț

Aproape 40 de studenți din țară și străinătate au participat la tabăra organizată de ASCOR Iași, între 24 și 28 august, la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, în cinstea Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria.

Activitățile taberei au debutat la Iași. Tinerii s-au întâlnit la Catedrala Mitropolitană unde s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sf. Iosif cel Milostiv.

A doua zi a taberei a culminat cu întâlnirea participanților cu Pr. Constantin Chirilă, ucenic al Sfântului Paisie Olaru, care a povestit despre întâlnirile sale cu acesta din timpul studenției. Arhim. Nicodim Petre a vorbit despre cum și-l amintește pe Sfântul Cleopa.

Arhim. Mihail Daniliuc, egumenul Schitului Vovidenia, a prezentat istoria schitului și viața scriitorului Mihail Sadoveanu.

Tabăra a cuprins și un pelerinaj pedestru de 35 km spre Mănăstirea Sihăstria, unde tinerii s-au închinat la moaștele Sfinților Paisie și Cleopa, apoi au mers la Mănăstirea Sihla, la Sfânta Teodora, unde au vizitat și chilia în care s-a nevoit Sfântul Paisie.

În ultima zi a taberei, Pr. Sofian Costea a purtat un dialog cu tinerii și le-a vorbit despre bunătatea lui Dumnezeu. Tabăra s-a încheiat cu o slujbă de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa.

Mărturii ale participanților

După cele cinci zile de tabără în care tinerii au participat la activități duhovnicești, aceștia au mărturisit că osteneala le-a fost răsplătită cu o liniște aparte.

„Alături de tinerii ASCOR, am descoperit prezența lui Dumnezeu și sprijinul Sfinților prin nevoințele de care am dat dovadă, pornind pe jos de la Seminarul Neamț spre Sfântul care spunea oamenilor să aibă răbdare și spre cel care ne așteaptă la Poarta Raiului. Osteneala a fost răsplătită cu o liniște aparte, ce nu poate fi descrisă”, a mărturisit tânărul Sorin Mățăoană.

„Ne bucurăm că Sfinții Cleopa și Paisie sunt un model pentru tineri. Ne bucurăm că ne oferă un exemplu de prietenie sinceră, susținătoare și muncită pentru veșnicie. Câteva zile nu sunt suficiente pentru a-i descoperi în totalitate, dar au fost un mic impuls care ne-a motivat să-i cunoaștem mai mult și să-i chemăm de acum în rugăciune”, a spus Florentina Mătrescu.

