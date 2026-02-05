Strategia Națională pentru Digitalizare în Sănătate 2026 – 2030, pusă în dezbatere publică

Ministerul Sănătății a pus în consultare publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale de Digitalizare în Sănătate 2026–2030, document strategic care vizează modernizarea profundă a sistemului sanitar românesc prin integrarea soluțiilor digitale.

Strategia își propune reorientarea sistemului de sănătate către furnizarea de îngrijiri integrate, centrate pe pacient, cu sprijinul tehnologiilor digitale, facilitând transformarea modului de prestare a serviciilor medicale și promovând comportamente preventive mai sănătoase în rândul populației.

Documentul realizează o analiză detaliată a situației actuale și identifică principalele vulnerabilități: finanțare insuficientă, deficit cronic de personal medical, fragmentarea informațiilor și ineficiența în furnizarea serviciilor.

Provocări, obiective, măsuri

Sistemul sanitar românesc rămâne puternic centrat pe spitalizare, cu un număr de paturi de 7 la 1.000 de locuitori (față de media UE de 5,3 în 2019), în contextul în care doar 54% din populație locuiește în mediul urban.

Printre alte provocări majore menționate se numără:

Satisfacție scăzută a pacienților și încredere redusă în sistem;

Cea mai scăzută rată din Europa a căutării online de informații medicale de către cetățeni;

Nivel mediu-redus de interoperabilitate a sistemelor informatice din sănătate;

Competențe digitale de bază reduse în populație, accentuat la grupele de vârstă înaintată;

Deficit de competențe digitale în rândul profesioniștilor din sănătate;

Dificultăți majore în promovarea sănătății și prevenirea bolilor.

Autorii documentului au sesizat că, deși România beneficiază de o acoperire bună cu internet rapid, aproximativ 11,1% din populație rămâne neconectată.

Obiectivele strategice generale ale documentului sunt:

Îmbunătățirea cadrului de politici și guvernanță în domeniul digitalizării sănătății;

Dezvoltarea competențelor digitale atât pentru populație, cât și pentru personalul medical;

Modernizarea infrastructurii de date și a serviciilor digitale integrate în sănătate;

Stimularea industriei, inovării, cercetării și utilizării informațiilor din sănătate, precum și a învățării organizaționale.

Pentru atingerea acestor obiective, strategia prevede măsuri concrete, printre care:

Redimensionarea, standardizarea și optimizarea Platformei Informatice de Asigurări de Sănătate (PIAS);

Dezvoltarea Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI);

Implementarea Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS);

Crearea Sistemului Național de Prescripție Electronică (SIPE);

Digitalizarea a 60 de instituții de sănătate publică și a 200 de spitale publice.

Obiective îndrăznețe

Strategia se fundamentează pe principii directoare precum: orientarea către persoană, acoperire universală cu servicii de sănătate, cultivarea încrederii și minimizarea riscurilor pentru sănătate.

Potrivit autorilor Strategiei, implementarea va consolida reziliența și accesibilitatea sistemului sanitar, transformând utilizarea soluțiilor digitale într-o practică obișnuită atât pentru cetățeni, cât și pentru profesioniștii din domeniu.

Impactul așteptat este extinderea accesului la servicii medicale de calitate, susținute digital, care să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții tuturor cetățenilor români.

Proiectul de act normativ și strategia completă sunt disponibile pe site-ul Ministerului Sănătății, iar propunerile și observațiile pot fi transmise în perioada de consultare publică.

