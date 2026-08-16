Maica Domnului, smerită și discretă, este mereu prezentă în mijlocul creștinilor, explică PS Mihail

„Cu toate că Maica Domnului în toată viața sa a fost smerită, nu a fost absentă”, a spus sâmbătă, la Parohia „Sfânta Maria” din Sydney, Australia, Episcopul Ortodox Român Mihail al Australiei și Noii Zeelande.

„Așa cum Înălțarea Domnului nu a fost și nu a rămas o absență din mijlocul Bisericii, tot așa și trecerea Maicii Domnului din viața aceasta în veșnicie nu a rămas o lipsă”, a explicat ierarhul, amintind un vers din troparul sărbătorii: „Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit”.

Ne învață să facem voia Domnului

Preasfințitul Părinte Mihail a amintit că Mântuitorul Iisus Hristos, la cererea Maicii Sale, a făcut în Cana Galileei prima minune – înainte de timpul planificat din veșnicie pentru începerea propovăduirii Sale. Atunci Maica Domnului i-a îndemnat pe cei din jur să facă tot ceea ce le va spune El.

„Și prin acest cuvânt ne spune și nouă să facem ceea ce ne învață Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie. Deci toată viața Maicii Domnului se definește prin smerenie și prin multă grijă pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul ei, dar ea nu este absentă”, a subliniat ierarhul.

„De fiecare dată este prezentă în mijlocul creștinilor.”

„Din discreția vieții Maicii Domnului învățăm multe, dar din Adormirea Ei, Biserica ne învață că, deși a plecat, totuși nu ne-a părăsit”, a continuat Părintele Episcop Mihail.

Vizită pe șantier

Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande i-a avut alături în slujire pe Episcopul vicar Iachint de Pacific al Australiei și Noii Zeelande și pe Părintele Paroh Valentin Botezatu.

După slujbă, ierarhii au vizitat șantierul Centrului Cultural-Social „Sf. Calinic de la Cernica” al parohiei, în curs de construcție cu sprijin de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Parohia „Sfânta Maria” din Sydney a fost fondată în data de 18 martie 1973 de către compatrioții noștri refugiați în New South Wales. Adresa parohiei este 64 Linthorn Avenue, Croydon Park, NSW 2133, Australia.

Foto credit: Episcopia Australiei și Noii Zeelande