Stagiu Erasmus în Marea Britanie: Diaspora a devenit spațiu de formare pentru studenți teologi ieșeni

Șase studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași au participat la un stagiu Erasmus în Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Programul, organizat în perioada 14–19 martie, a îmbinat slujbe, întâlniri tematice dedicate formării tinerilor și familiei, precum și dialoguri despre provocările vieții contemporane. Studenții au reflectat asupra unor teme precum iubirea și fidelitatea, asumarea eșecului și a reușitei sau pregătirea pentru viața de familie.

Un moment important l-a constituit întâlnirea cu Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, care le-a oferit studenților o perspectivă asupra misiunii Bisericii în diaspora și a grijii față de tineri.

Dimensiunea academică a fost completată prin vizita la Institutul de Studii Creștin Ortodoxe din Cambridge, unde participanții au descoperit modul în care teologia ortodoxă este prezentă și valorizată într-un context universitar occidental.

Studenții au avut prilejul să descopere viața Bisericii în diaspora, unde credința și identitatea românească se păstrează printr-o legătură vie cu comunitatea și cu slujirea liturgică.

Foto credit: Doxologia