Spotters Day în imagini: Avioane militare au survolat Crucea de pe Caraiman în cinstea eroilor

Vremea a permis în cele din urmă marți organizarea Spotters Day la Crucea de pe Caraiman, o acțiune planificată cu prilejul Zilei Aviației Române (20 iulie) și dedicată eroilor români din toate timpurile.

Monumentul de pe Caraiman a fost survolat, în prezența reprezentanților mass-media, de aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române, ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, precum și de aeronavele Extra 300 ale echipei Hawks of Romania de la Aeroclubul României.

Evenimentul a ajuns anul acesta la a doua ediție.

Crucea Eroilor Neamului a fost desemnată oficial, în 2014, drept cea mai înaltă cruce metalică din lume amplasată pe un vârf montan. A fost construită cu mari sacrificii după Războiul de Reîntregire și renovată recent cu fonduri europene.

Crucea de 39,3 metri înălțime este amplasată la altitudinea de 2.291 metri pe Vârful Caraiman din Munții Bucegi.



Foto: Bogdan Pantilimon și Alexandru Aioanei, Statul Major al Forțelor Aeriene