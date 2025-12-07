Spitalul din Curtea de Argeș a primit numele Sfintei Filofteia. Secția pentru nou-născuți, reabilitată de Arhiepiscopie

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a sfințit sâmbătă noua secție pentru nou-născuți a Spitalului Municipal din Curtea de Argeș, reabilitată cu sprijinul financiar al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

Cu acest prilej, instituția medicală și-a adăugat în titulatură numele Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș. Acțiunea a avut loc la propunerea Primăriei Curtea de Argeș și a conducerii spitalului, cu aprobarea Ministerului Sănătății.

Un fragment din moaștele sfintei a fost adus într-o raclă specială de la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș și așezat spre cinstire în holul spitalului, pentru a cere protecția sfintei asupra personalului medical și pacienților.

Alături de moaștele Sfintei Filofteia, racla mai conține fragmente din moaștele altor 11 sfinți din primele veacuri creștine.

În cadrul evenimentului a fost oficiat și un Parastas pentru cadrele medicale trecute la Domnul, în semn de recunoștință pentru dăruirea și jertfelnicia lor în slujirea aproapelui.

Au participat reprezentanți ai autorităților locale, ai Armatei Române, conducerea spitalului, cadre medicale și credincioși din eparhie.

Lucrările de reabilitare a secției pentru nou-născuți a Spitalului Municipal din Curtea de Argeș au fost susținute de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, care a strâns fonduri anul trecut prin organizarea Concertului Caritabil de Colinde „Dar din dar”.

În anul anterior, 2023, Arhiepiscopia a strâns fonduri, printr-un concert similar, pentru dotarea Spitalului de Pediatrie din Pitești.

Foto credit: Cristian Gheorghe