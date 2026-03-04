Spectacolul radiofonic „Jurnalul fericirii” va fi lansat la Liceul „Nicolae Steinhardt” din Capitală

Liceul „Nicolae Steinhardt” din București va găzdui lansarea spectacolului radiofonic „Jurnalul fericirii” – adaptare după opera literară cu același titlu a monahului de la Mănăstirea Rohia.

Manifestarea va avea loc în data de 13 martie, de la ora 18:00, într-o sală a instituției de învățământ amintite.

Spectacolul, produs de liceul bucureștean, este interpretat după un scenariu scris de Alina Hiristea și adaptat pentru radio de Mihai Lungeanu. Textul este narat de actorul Marcel Iureș, iar vocea lui Nicolae Steinhardt este interpretată de actorul Vlad Ivanov.

Conform organizatorilor, spectacolul va fi disponibil integral pentru ascultători la o dată care va fi anunțată ulterior lansării.

Liceul „Nicolae Steinhardt” invită pasionații să participe la evenimentul de lansare, în limita celor 100 de locuri disponibile în sală.

Jurnalul fericirii este una dintre cele mai traduse cărți românești, fiind tradusă în italiană, spaniolă, engleză, franceză, portugheză, greacă, maghiară, ebraică și germană.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro