Spectacol dedicat Sf. Ștefan cel Mare în Episcopia de Bălți: Mitropolitul ales Antonie a decorat un compozitor

O nouă ediție a Spectacolului „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Atletul lui Hristos” a avut loc duminică la Florești, Republica Moldova, în prezența Preasfințitului Părinte Antonie, Mitropolitul ales al Basarabiei.

Evenimentul a debutat cu rugăciune și binecuvântarea acordată de Preasfințitul Părinte Antonie și a continuat cu alocuțiuni susținute de Vasile Tîltu, președintele raionului Florești, Diana Pantaz, șefa Direcției Generale de Educație, Cultură, Tineret și Sport (DGECTS) – Florești și Rita Colța, șefă adjunctă a DGECTS.

Valentina Cucu, profesoară de Istoria Românilor și Istorie Universală la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Florești, a prezentat o meditație despre viața și faptele Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

În continuare, Ana-Maria Ciumac, elevă în clasa a XII-a, a recitat poezia „Imn lui Ștefan Cel Mare” de Vasile Alecsandri, apoi pe scenă au evoluat ansamblurile folclorice: „Busuioc din Băhrinești” din Băhrinești (conducător artistic Daniel Pînzari), „Vatra satului” din Rădulenii Vechi (conducător artistic Mihai Catruc), „Miorița” din Cuhureștii de Sus (conducător artistic Silvia Armașu) și „Doina Răutului” din Gura Căinarului (conducător artistic Iurie Pădureț).

Invitatul de onoare al evenimentului a fost Viorel Burlacu, compozitor, profesor, chitarist, interpret, orchestrator și aranjor din Basarabia.

La final, Vasile Tîltu, președintele raionului Florești, și Mitropolitul ales Antonie au înmânat diplome de participare celor care au evoluat pe scenă și celor care au contribuit la organizarea evenimentului.

Diplome și o înaltă distincție

Mitropolitul ales al Basarabiei i-a acordat lui Viorel Burlacu cea mai înaltă distincție a Episcopiei de Bălți pentru mireni, Ordinul Crucea Bălțeană, „în semn de înaltă prețuire pentru susținerea cu dăruire și abnegație a cauzei Bisericii Neamului Românesc din Basarabia, pentru susținerea activităților Episcopiei de Bălți”.

Evenimentul a fost organizat de Episcopia de Bălți în colaborare cu Consiliul Raional Florești, Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport – Florești, Centrul de Creație al Copiilor Florești, Societatea Femeilor Ortodoxe din cadrul Episcopiei de Bălţi și Asociația Obștească „Datini Strămoșești”.

Scopul manifestării, ajunsă la a șaptea ediție, este cinstirea memoriei sfântului ca apărător al credinței ortodoxe și al neamului românesc.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți