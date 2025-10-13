Spectacol de teatru la biserica „Sfântul Pantelimon”, cu ocazia praznicului Sfintei Parascheva

Spectacolul de teatru „Osânda cărților” va fi prezentat, marți, la Biserica Sfântul Pantelimon din Capitală, cu ocazia praznicului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Evenimentul va fi pus în scenă de către Ansamblul „Flori de mai” din Todirești, județul Iași, de la ora 12:00.

Părintele paroh, Bogdan Teleanu, spune că spectacolul reprezintă „flori speciale” trimise de la Iași către Capitală de Sfânta Parascheva. Preotul consideră că este un spectacol care arată că satul românesc nu piere.

Satul dă startul la cultură

„Flori speciale trimise de Sf. Cuvioasa de la Iași la București. Spectacolul ‘Osânda cărților’ pus în scenă la București de ansamblul Flori de mai din comuna Todirești – Iași impresionează prin faptul că este o lucrare în favoarea satului”.

„Fii satului surprind prin interesul manifestat față de tradiție și cultură, punând în evidență speranța că satul românesc nu piere. Avem obligația morală de a-i primi în Capitală așa cum li se cuvine, mai ales de către elevii din parohia noastră, de la Școala Gimnazială Maica Domnului în parteneriat cu care am organizat evenimentul”.

„Iată că satul dă din nou startul la cultură”, a declarat luni, pentru Agerpres, părintele paroh de la Biserica Sfântul Pantelimon, Bogdan Teleanu.

Muzică și teatru

Pe lângă spectacol, Ansamblul „Flori de mai” coordonat de prof. Oana Mirela Damaschin, directoarea Căminului Cultural din Todirești, județul Iași, va oferi răspunsurile la Sfânta Liturghie oficiată de praznicul Sfintei Cuvioasei Parascheva de la Iași (Hramul de toamnă al Bisericii Sfântului Pantelimon).

Evenimentul se înscrie programul „An omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și al „Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”.

Bazat pe textul părintelui Bogdan Teleanu și regizat de actrița Simona Pandele, spectacolul „Osânda cărților” abordează tragedia unei familii de țărani din România.

Foto credit: Oana Damaschin / Facebook