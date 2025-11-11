Arhid. Adrian Sorin Mihalache va susține o conferință despre familia creștină în era digitală

Arhidiaconul Adrian Sorin Mihalache, lector în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, va susține marți, în județul Bacău, o conferință despre familia creștină în era digitală.

Conferința, intitulată „Familia creștină în era digitală. Despre uz și abuz în utilizarea tehnologiei. Efecte negative și reguli de gestiune pentru profesori, părinți și copii”, va avea loc la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești, județul Bacău.

Evenimentul va începe de la ora 18:00, iar intrarea va fi liberă. Conferința este organizată de Protopopiatul Moinești.

Arhidiaconul Adrian Sorin Mihalache este licențiat în matematică și teologie ortodoxă, cu studii de masterat și doctorat în filosofie, psihologie, fizică și medicină. De asemenea, este cunoscut ca realizator al emisiunii Lumina Celui Nevăzut de la Trinitas TV.

