Solidaritate peste Prut: Peste 4 tone de alimente oferite de o mănăstire din județul Iași

Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași, a vizitat joi Episcopia de Bălți, unde a oferit peste 4 tone de produse alimentare pentru familiile numeroase, persoanele vârstnice și cele singure de peste Prut.

Potrivit Episcopiei de Bălți, darurile vor fi distribuite în următoarele zile prin intermediul parohiilor, ajungând la cei ce au nevoie.

Părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță a spus că vizita la Bălți a fost o bucurie și o datorie de suflet față de frații basarabeni, arătând că ajutorul a fost posibil datorită credincioșilor Mănăstirii Hadâmbu, care se implică cu dragoste în sprijinirea celor aflați în nevoie.

Episcopia de Bălți a transmis un mesaj de recunoștință pentru sprijinul constant oferit de Mănăstirea Hadâmbu, menționând că gestul reprezintă „o dovadă vie a unității de credință și de inimă dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului”.

Prin astfel de acțiuni, Mănăstirea Hadâmbu își continuă misiunea filantropică începută anul acesta, aducând alinare celor aflați în suferință și întărind legăturile de fraternitate între credincioșii din România și Basarabia.

Foto credit: Episcopia de Bălți