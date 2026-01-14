Baza de date a Societății Ornitologice Române a înregistrat peste 2 milioane de observații

Ornitodata, baza de date a Societății Ornitologice Române (SOR), a înregistrat observația publică cu numărul 2.000.000, a transmis instituția prin intermediul siteului său oficial.

Potrivit SOR, acest moment este foarte important din punct de vedere științific, pentru că subliniază că observarea avifaunei în România a ajuns un nivel de performanță care, prin valoarea datelor colectate, oferă posibilitatea specialiștilor de a realiza analize științifice relevante.

Volumul mare de date face ca Ornitodata să fie un instrument esențial pentru protecția păsărilor și conservarea naturii. Aceste informații oferă suport în situațiile în care presiunea antropică intră în conflict cu zone importante pentru biodiversitate.

Periodic, Ornitodata pune la dispoziție date pentru inițiative naționale și locale, precum realizarea de atlase naționale sau urbane, articole științifice (datele relevante sunt furnizate la cererea cercetătorilor, pentru analize necesare publicării de studii), analize ale tendințelor populaționale, elaborarea Listei Roșii sau modelarea migrației speciilor.

O creștere continuă

Din acest motiv, este esențial ca informațiile să ajungă în baze de date naționale. Deși alte platforme internaționale pot părea mai atractive, mai ales prin componenta de competiție și vizibilitatea globală, datele încărcate acolo devin adesea fie inaccesibile, fie greu de utilizat, din cauza structurii lor, pentru scopuri relevante la nivel național.

SOR arată că a existat o creștere constantă a datelor colectate despre avifaună în ultimii ani. Este vorba despre totalul datelor, care includ atât observațiile sistematice (datele din programele de monitorizare), cât mai ales observațiile ocazionale, atât cele simple, potrivit unui grafic pe ultimii cinci ani.

În ceea ce privește distribuția geografică a datelor colectate, acestea se concentrează în mai multe zone cheie din țară, care au calitatea de a fi utilizate frecvent de păsările în migrație, dar și de către observatorii care aleg să își petreacă acolo timpul liber, datorită posibilității mari de a se întâlni cu „rarități” ale ornitofaunei.

România, Moldova, Europa

Cei mai mulți observatori se regăsesc în orașele mari, dar și pe traseele de deplasare spre zonele menționate mai sus.

SOR precizează că, din 2024, are și o extensie internațională, în Republica Moldova. Baza de date din țara vecină a ajuns și ea la aproape 30.000 de observații, remarcă instituția.

Atât datele din România, cât și cele din Republica Moldova, sunt strânse la nivel european în EuroBirdPortal.

Majoritatea efortului este depus de voluntarii organizației, care participă, astfel la o inițiativă semnificativă din așa-numitul „citizen science”: colectarea de date privind avifauna.

Foto credit: Eugen Petrescu / SOR

