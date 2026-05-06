Societatea Națională de Oncologie Medicală din România a lansat o campanie națională de prevenire a cancerului

Societatea Națională de Oncologie Medicală din România (SNOMR) a lansat, miercuri, campania de prevenție #CuUnPasÎnainte, o inițiativă menită să informeze populația despre factorii de risc și importanța screeningului în reducerea incidenței cancerului.

Potrivit unui comunicat de presă, campania, lansată în cadrul unui eveniment dedicat promovării mișcării și stilului de viață activ, vine pe fondul unor statistici îngrijorătoare: în România se înregistrează anual peste 95.000 de cazuri noi de cancer, conform datelor Sistemului European de Informații privind Cancerul (ECIS) din 2024.

Specialiștii avertizează că numărul acestora ar putea crește cu 8% până în 2040.

România, fruntașă la indicatori negativi în UE

Țara noastră deține recorduri negative la nivel european în ceea ce privește incidența și mortalitatea mai multor tipuri de cancer.

La bărbați, România are cele mai mari rate de incidență din UE pentru cancerul laringian, hepatic și nazofaringian, precum și a doua cea mai mare rată pentru cancerele buzelor, cavității orale și orofaringian — multe dintre acestea fiind asociate infecției cu HPV.

Situația este la fel de gravă în rândul femeilor: România înregistrează cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer de sân și cancer de col uterin din Europa.

Prevenția începe cu pași mici

Mesajul central al campaniei este că aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite prin măsuri accesibile: renunțarea la fumat, activitate fizică regulată, alimentație echilibrată, vaccinare și participarea la programele de screening.

„Prevenția oncologică înseamnă informație corectă și decizii asumate. Prin campania #CuUnPasÎnainte ne propunem să ajungem mai aproape de oameni și să explicăm, pe înțelesul tuturor, ce pot face concret pentru a-și reduce riscul de boală. Fiecare pas contează, iar prevenția este un proces care începe din viața de zi cu zi”, a declarat Laura Mazilu, președintele SNOMR.

Platformă online cu informații validate

Campania pune la dispoziția publicului o platformă digitală dedicată, care oferă informații medicale validate științific despre prevenția primară și screening, adaptate în funcție de vârstă și sex.

Conținutul este redactat într-un limbaj accesibil, pentru a facilita înțelegerea riscurilor și dialogul cu medicii.

Reprezentanții SNOMR subliniază că multe tipuri de cancer sunt diagnosticate în România în stadii avansate, iar lipsa informării și amânarea controalelor medicale rămân probleme majore.

Campania urmează să fie extinsă la nivel național pe parcursul anului, prin acțiuni online și evenimente în spații publice.

