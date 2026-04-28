Gala Bucuria Învierii. Nu există vindecare fără Înviere, și nici Înviere fără vindecare, spune George Grigoriu

Gala „Bucuria Învierii” a reunit artiști, medici și profesioniști în domeniul sănătății, într-un eveniment dedicat pacienților oncologici, al cărui amfitrion a fost jurnalistul George Grigoriu. „Nu există vindecare fără Înviere, și nici Înviere fără vindecare”, a spus acesta sutelor de persoane prezente la Opera Națională București.

Evenimentul s-a bucurat de prezența Mariei Miron și a Anei Cebotari, a baritonului Andrei Predescu, a tenorilor Cristian Rusenescu și Gheorghe Lazăr.

De asemenea, pe scenă au mai urcat Ștefan Mihalache și preotul Fănel Burulean care au adus sunetul toacei, pianiștii Andrei Ilie și Alexandra Maria Vraciu, precum și actrița Daniela Nane. Ansamblul de instrumentiști ai orchestrei simfonice din cadrul Filarmonicii „Paul Constantinescu” i-a încântat pe pacienții oncologici și însoțitorii acestora.

„La Bucuria Vindecării, nu există vindecare fără Înviere, și nici Înviere fără vindecare. Și mai există ceva: solidaritate și iubire. În această sală se află deopotrivă pacienții și medicii care îi tratează, se află medici deveniți ei înșiși pacienți, se află artiști care ne ajută să trecem mai ușor peste griji și peste probleme, chiar dacă și ei au grijile și problemele lor.

„La Bucuria Învierii, nimeni nu este singur. Învățăm unii de la alții și ne ajutăm să găsim mai ușor calea” a fost mesajul prezentatorului George Grigoriu.

Să înțelegem sensul suferinței

Dr. Cătălina Poiană, Președinta Colegiului Medicilor din România, a apreciat ca „înălțătoare” experiența trăită la Opera Națională.

„Mesajele galei au fost deosebit de valoroase. Le-am luat cu mine acasă și le port cu mine, pentru că într-adevăr, suferința fiecăruia dintre noi are un sens și, la un moment dat, înțelegem acest sens. Dumnezeu ne dă puterea să iertăm, să ne bucurăm și să mergem mai departe. Înțelegerea sensului suferinței ne dă puterea de a merge mai departe. Felicitări tuturor pentru acest înălțător eveniment!”, a declarat dr. Cătălina Poiană.

Evenimentul a fost apreciat și de dr Horațiu Remus Moldovan, președintele CNAS.

„A fost o seară profund emoționantă, marcată de solidaritate, de empatie și de susținere pentru pacienții cu afecțiuni oncologice. Ne reafirmăm angajamentul de a fi alături de pacienții cu afecțiuni oncologice, prin acțiuni concrete și prin colaborarea strânsă în cadrul Protocolului de cooperare dintre CNAS și Patriarhia Română”, a transmis dr. Horațiu Remus Moldovan.

Lumina Învierii din inimile pacienților

La rândul său, dr. Anca Coliță, managerul Spitalului Clinic Fundeni, a avut cuvinte de laudă pentru această manifestare: „O seară memorabilă! Bucuria Vindecării a spus în doar câteva ore ceea ce uităm uneori să exprimăm zilnic — că fiecare vindecare contează și că nu suntem singuri în acest drum. Felicitări tuturor celor care au făcut acest eveniment posibil”.

Cătălina Lițu, coordonatoarea proiectului „Bucuria Vindecării”, a spus că manifestarea s-ar putea numi „Gala Cerului”.

„De ce spun asta? Pentru că a fost iubire – însoțire a Domnului Iisus Hristos pe Drumul Crucii. Suferință și Biruință. Lacrimi de durere și lacrimi de bucurie, atât pe scenă, cât și în sala plină a Operei. Apoi, a fost Lumina Învierii coborâtă în inimile tuturor celor prezenți – pacienți oncologici, familiile lor, medici, duhovnici, psihologi, terapeuți, consilieri, reprezentanți ai instituțiilor cu rol important în îngrijirea și recuperarea bolnavilor oncologici”, a mărturisit Cătălina Lițu.

Să nu fugim de crucea suferinței

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost apariția în sală a pacienților din grupul Bucuria Vindecării, toți îmbrăcați în alb și purtând la gât niște cruci realizate dintr-un material de sac, simbol al asumării diagnosticului oncologic cu credință, dar și cu speranța vindecării.

„Evenimentul a transmis un mesaj profund, rostit atât pe scenă, prin vocea prezentatorului și prin cea a artiștilor, cât și tăcut, din sală, prin pacienții din grupul Bucuria Vindecării. Acești pacienți, purtând la gât crucile mari din sacul smerit în culoarea purpurie a iubirii jertfelnice, au transmis lumii un mesaj puternic: Purtați-vă propria cruce! Nu fugiți de ea! E cu rost mântuitor, deci asumați-o cu demnitate, cu credință și cu mult curaj! Păstrați Cerul Galei în sufletele voastre!”, a precizat Cătălina Lițu.

Ana Dincă, o pacientă oncologic prezent la eveniment, a vorbit despre bucuria de a purta crucea dată ei de Dumnezeu.

„O gală pentru adunarea sufletului. Prin crucile purtate la gât, am arătat că boala nu ne înfrânge, ci ne-a dat un nou sens. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a iubit și ne-a ales să ne modeleze, dându-ne crucea bolii. Să-I cerem timp mai mult pentru a ne desăvârși. Am trăit această gală ca pe o Liturghie, după care s-a așezat liniștea”.

„Nu îmi rămâne decât să mă bucur și să spun HRISTOS A ÎNVIAT! Le mulțumesc cu recunoștință părintelui Ciprian, doamnei Cătălina Lițu, lui George Grigoriu, artiștilor minunați, corului, orchestrei și tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment de mare bucurie!” a declarat Ana Dincă.

Despre proiect

Gala „Bucuria Învierii” va fi transmisă în data de 30 aprilie pe Trinitas TV.

Proiectul de suport „Bucuria Vindecării”, născut în urmă cu șase ani la Paraclisul Catedralei Naționale, este adresat pacienților oncologici și este implementat de către medici și voluntari.

Persoanele care participă la acest proiect sunt îndrumate duhovnicește de părinții slujitori de la Paraclisul Catedralei și beneficiază de consiliere medicală din partea unor renumiți medici oncologi, radioterapeuți, chirurgi, nutriționiști.

Proiectul se bazează pe abordarea terapiei cancerului atât din perspectivă multidisciplinară medicală, cât și psihoterapeutică/duhovnicească și vizează schimbarea modului în care este privită și gestionată boala.

Deși, din punct de vedere statistic, există date epidemiologice îngrijorătoare în ceea ce privește numărul cazurilor oncologice noi, există studii care atestă că pacienții buni creștini urmează mai ușor etapele terapiei medicale, rezultatele acesteia fiind superioare: mai puține reacții adverse, mai multă încredere și speranță, durată de supraviețuire mai mare.

Foto credit: Gala „Bucuria Învierii”