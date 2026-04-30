Societatea Femeilor Ortodoxe din Cluj, la moment de bilanț: Au fost ajutate constant aproximativ 100 de persoane

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a ajutat constant anul trecut aproximativ 100 de persoane.

Datele au fost prezentat luni la ședința Adunării Generale, desfășurată în sala de evenimente a Muzeului Mitropoliei Clujului, la care a participat și Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Potrivit bilanțului, în anul 2025 au fost distribuite 924 de pachete alimentare, s-au efectuat 3.328 de vizite la domiciliu și s-au înregistrat 4.271 de convorbiri telefonice cu caracter de sprijin și consiliere.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat importanța misiunii femeii creștine în societatea contemporană. De asemenea, le-a felicitat pe membrele asociației pentru bogata activitate social-filantropică, apreciind misiunea pe care o desfășoară în slujba aproapelui și le-a încurajat să își păstreze râvna, concretizând-o în cât mai multe fapte bune.

În cadrul ședinței a avut loc și predarea portofoliului de președinte al organizației, de la doamna Adina-Corina Udrescu către doamna Mariana Lupea, votată în unanimitate.

Societatea Femeilor Ortodoxe – Cluj

Asociația „Societatea Femeilor Ortodoxe” din Cluj-Napoca a fost înființată în anul 1921 ca un răspuns la nevoile umane postbelice, concentrându-se pe sprijinirea orfanilor și invalizilor de război, care se confruntau cu dificultăți materiale și emoționale majore în perioada de după Primul Război Mondial.

După ce în perioada comunistă a fost interzisă de stat, a fost reînființată în 1994 la inițiativa Mitropolitului Bartolomeu Anania.

Din 2001, Societatea Femeilor Ortodoxe este recunoscută oficial ca organizație non-profit de către Ministerul Muncii și al Solidarității Sociale, oferind servicii de asistență socială persoanelor adulte din comunitate.

Astfel, derulează de aproape două decenii Programul „Sfântul Vasile cel Mare”, dedicat asistării la domiciliu a persoanelor vârstnice și vulnerabile social. În prezent, prin Programul „Sfântul Vasile cel Mare”, Asociația se îngrijește de 87 persoane nevoiașe din municipiul Cluj-Napoca.

