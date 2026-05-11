Soborul Sfintelor Femei Românce ocrotește capela unui nou cimitir gălățean

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit sâmbătă Capela „Sfântul și Dreptul Lazăr” din noul cimitir al Comunei Matca, județul Galați. Cu acest prilej, sfântul lăcaș a primit și hramul „Soborul Sfintelor Femei Românce”.

Ierarhul Dunării de Jos a sfințit Sfânta Masă, antimisul, catapeteasma, icoanele și a binecuvântat cu aghiazmă interiorul noii biserici, precum și clopotnița și lucrările de amenajare și înfrumusețare ale noului cimitir.

Părintele arhiepiscop a explicat sensurile duhovnicești ale sfințirii bisericii, evidențiind importanța și necesitatea unei biserici în viața unei comunități creștine.

Chiriarhul Dunării de Jos a arătat că prezența credincioșilor lângă morminte și îngrijirea acestora sunt semne ale dragostei, ale respectului și ale credinței noastre în Înviere și trebuie să ne aplecăm cu recunoștință și să ne preocupăm mai atent de locurile unde odihnesc cei adormiți din neamurile noastre.

Pentru implicarea în lucrările de construcție și de amenajare, preotul paroh Valeriu-Cornel Stamatin, de la Parohia Matca 5, a fost înălțat la rangul de iconom stavrofor, iar cei care au sprijinit lucrările au primit daruri.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a oficiat un Parastas pentru ctitorii și binefăcătorii bisericilor din această localitate trecuți la cele veșnice.

Au participat protoiereul de Tecuci și preoții din Matca, precum și numeroși copii cu icoane în brațe și credincioși din această comunitate renumită pentru sectorul său agricol dezvoltat, în special pentru legumicultură.

Sărbătoarea Soborului Sfintelor Femei Românce a fost recent instituită în Patriarhia Română și este marcată anual în a treia duminică după Paști. Anul acesta a avut loc prima celebrare liturgică a acestei pomeniri.

