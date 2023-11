Sinaxa educațională: Arhidiaconul Adrian-Sorin Mihalache conferențiază la Mănăstirea Oașa

Lectorul universitar Adrian-Sorin Mihalache va susține o prelegere în cadrul întâlnirii de toamnă a Sinaxei educaționale, desfășurată în perioada 17-19 noiembrie la Mănăstirea Oașa.

Sinaxa educațională este o comunitate de profesori care integrează valorile religioase creștin-ortodoxe și formarea caracterului moral al elevilor în procesul de învățare.

Programul evenimentului va debuta pe 17 noiembrie când participanții sunt așteptați la mănăstire. Sâmbătă, 18 noiembrie, va fi oficiată Sfânta Liturghie și se va desfășura un atelier de cunoaștere.

Prelegerea Arhidiaconului Adrian-Sorin Mihalache va începe la ora 14:00 și se va intitula „Har pentru o ascensiune fără sfârșit. Un inventar neuroștiințific și duhovnicesc privind excelența în educație”.

Persoanele care doresc să participe se pot înscrie în formularul creat de organizatori.

Arhid. Lect. Dr. Adrian Sorin Mihalache este licenţiat în matematică şi teologie, având cursuri de master în psihologie, filosofie, teologie şi fizică teoretică. Din 2010 este doctor în Filozofie al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi și doctorand al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (neuroștiințe fundamentale), cu teza „Neuroștiințele vieții spirituale”.

Este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, editor executiv al „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science”, coordonator al Centrului de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă al Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă”,fiind implicat în mai multe proiecte şi activităţi cu specific interdisciplinar.

