Educația religioasă în contextul globalizării: Concluziile simpozionului organizat de profesorii de Religie din Capitală

Simpozionul Național „Educația religioasă în contextul globalizării”, desfășurat marți la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, a adus în atenție necesitatea adaptării și îmbunătățirii educației religioase în școala românească, în fața provocărilor lumii contemporane.

Simpozionul a reunit clerici, profesori universitari și cadre didactice de religie din întreaga țară, fiind organizat de Asociația Profesorilor de Religie din București, în parteneriat cu Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale și cu Arhiepiscopia Bucureștilor.

Tema de anul acesta a simpozionului a fost: „Educația religioasă în Anul centenar al Patriarhiei Române”.

În deschiderea lucrărilor, părintele profesor Nicușor Beldiman, consilier patriarhal, a transmis mesajul de binecuvântare al Patriarhului Daniel, subliniind aprecierea și sprijinul acordat celor implicați în formarea elevilor prin ora de Religie.

„Vă adresăm mulțumiri tuturor celor care ați fost și sunteți implicați în alcătuirea proiectelor pentru programa școlară la disciplina religie pentru clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a și a 12-a”, a precizat părintele consilier.

Îmbunătățirea predării

Părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a subliniat faptul că „educația religioasă este stabilă în sistemul nostru public, este acceptată de toată lumea”, însă tocmai această stabilitate impune responsabilitatea perfecționării continue.

„Este foarte firesc ca cei care sunt implicați în sistem, profesori în mod special și factori de răspundere, autoritatea bisericească, profesori universitari, să discutăm pentru îmbunătățirea acestui sistem și pentru îmbunătățirea predării religiei în școală”, a spus părintele.

Părintele a vorbit și despre tensiunea constructivă dintre dimensiunea formativă și cea informativă a disciplinei, precum și despre bucuria lucrului cu elevii: „Cred că cel mai frumos lucru este să predai la copiii de școală generală și de liceu, pentru că sunt foarte proaspeți, foarte deschiși și foarte interesați”.

Viitorul unui învățământ sănătos

Constantin Cucoș, profesor emerit al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a evidențiat rolul fundamental al profesorilor de religie în formarea elevilor și responsabilitatea acestora în transmiterea valorilor creștine.

El a subliniat că misiunea profesorilor de religie depășește simpla predare de conținuturi: „Ei dau sens, dau înțeles, dau valoare, nu numai elementelor care țin de religii, dar în raport cu celelalte tipuri de cunoștințe, de conduite care trebuie să fie aureolate, din perspectiva acestor repere creștine”.

Totodată, a accentuat importanța integrării dimensiunii religioase în educație ca parte a unui model formativ solid.

„Cred că această perspectivă integratoare, în care registrul religios este prezent, este binevenită și cred că va continua. Acesta este viitorul pentru un învățământ sănătos și serios”.

În opinia profesorului Cucoș, cunoașterea identității proprii rămâne esențială: „Formarea pentru a te cunoaște pe tine, a-ți cunoaște tradițiile, rădăcinile, inclusiv cele de ordin religios, constituie și trebuie să constituie pe viitor o preocupare deosebită, inclusiv a școlii”.

Evenimentul de la Colegiul „Sfântul Sava” a marcat cea de-a doua ediție a simpozionului național dedicat educației religioase în contextul globalizării.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu