La Colegiul Național „Sfântul Sava” din București a avut loc miercuri, 26 noiembrie 2025, Simpozionul național „Educația religioasă în contextul globalizării”.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
La Colegiul Național „Sfântul Sava” din București a avut loc miercuri, 26 noiembrie 2025, Simpozionul național „Educația religioasă în contextul globalizării”.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, Asociația Monumentum din Basarabia și Petrișor-Ionel Dumitrescu, fost consul general al României la Bălți, au organizat luni, la Palatul Parlamentului, un eveniment comemorativ în contextul Centenarului…
„Un copil este zâmbetul lui Dumnezeu față de noi”, a spus Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, vineri, când 2.500 de copii cu situație financiară modestă au participat la evenimentul special dedicat lor prin programul eparhial…
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii Almaș din județul Neamț. Ierarhul a fost întâmpinat de părinții din obște și de numeroși pelerini care au…
IPS Ioachim și PS Teofil Trotușanul au sfințit duminică ansamblul parohial din satul Scutaru, dedicat eroilor care și-au jertfit viața pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial. Cei doi ierarhi au săvârșit slujba de…
„Să-I cerem Domnului să ne sfințească viața, să ne dea puterea să-i urmăm pe sfinți”, a îndemnat duminică Episcopul Ignatie al Hușilor. Ierarhul a sfințit biserica cu hramurile Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ioan cel…