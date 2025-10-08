Simpozion național dedicat Arhiereului Nectarie Frimu, la Huși. Programul evenimentului

Episcopia Hușilor și Asociația „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” organizează, pe 10 octombrie 2025, Simpozionul Național „Arhiereul Nectarie Frimu între muzica sacră și muzica laică”.

Evenimentul va avea loc în Sala de ședințe a Protopopiatului Huși, începând cu ora 10.00. Cu acest prilej, va fi lansată lucrarea de muzică psaltică „Anthologie sau florealegire de cântări bisericești”, semnată de arhiereul Nectarie Frimu și publicată la Editura Horeb.

La conferință vor participa și vor lua cuvântul personalități din domeniul muzicii și teologiei, între care:

prof. univ. habil. Nicolae Gheorghiță, prorector al Universității Naționale de Muzică din București;

lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași;

prof. dr. Vasile Vasile, București;

dr. Elena Chiaburu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:

asist. univ. dr. Cătălin Cernătescu, Universitatea Națională de Muzică din București.

Sunetul muzicii…psaltice

În preambulul manifestării, joi, 9 octombrie 2025, la Catedrala Episcopală din Huși, va fi oficiată Sfânta Liturghie, urmată de o slujbă de pomenire pentru cântăreții Episcopiei Hușilor.

În aceeași zi, de la ora 14.00, la Sediul Protopopiatului Huși, se va desfășura un atelier de muzică psaltică. Activitatea se adresează cântăreților și preoților din Episcopia Hușilor, membrilor Grupului Psaltic „Sf. M. Mc. Chiriachi”, precum și elevilor Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” din Huși.

Repertoriul atelierului va cuprinde cântări ale Sfintei Liturghii traduse și compuse de Arhiereul Nectarie Frimu. Atelierul va fi susținut de lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, dirijor al Corului Academic Byzantion.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro