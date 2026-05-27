Rolul familiei în societatea contemporană a fost dezbătut la Simpozionul internațional de la Târgoviște

La Târgoviște a fost organizat în zilele de luni și marți un simpozion, în cadrul căruia a fost dezbătute teme despre familie și rolul ei în societatea contemporană de către clerici, teologi și cercetători din țară și din străinătate.

Manifestarea științifică s-a intitulat „Familia creștină și vocația sfințeniei în tradiția și pastorația ortodoxă. Dimensiuni teologice și culturale în context contemporan”.

Lucrările au fost deschise de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, la Centrul Internațional de Conferințe al Universității „Valahia”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat fundamental pe care familia îl are în viața creștină și în structura societății, pe care a numit-o „instituție fundamentală a lumii noastre, precum și reperul misionar, moral, educațional și spiritual marcant al civilizației creștine”.

Totodată, a fost evidențiată importanța familiei ca spațiu al comuniunii și al formării duhovnicești, amintind că aceasta este numită atât „Biserică în miniatură”, cât și „celulă de bază a societății”.

Familia, reper în societate

Referindu-se la contextul actual, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a evidențiat provocările cu care se confruntă lumea contemporană și asupra necesității redescoperirii valorilor familiale.

„Într-o epocă marcată de transformări profunde, de relativizarea valorilor și de ideologii diverse, redescoperirea familiei ca spațiu înnoitor și vindecător reprezintă o urgență pastoral-misionară și spiritual-culturală”.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că familia rămâne un loc al păstrării identității și al valorilor creștine: „Familia creștină reprezintă spațiul rezistenței creștine care păstrează adevărul despre om și demnitate, libertate și responsabilitate”.

În cadrul simpozionului au susținut prelegeri profesori și teologi de la facultăți de teologie din România și din străinătate, tema principală fiind locul familiei creștine în contextul provocărilor actuale și chemarea acesteia la sfințenie.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Teologie și Științele Educației, în colaborare cu Arhiepiscopia Târgoviștei, Universitatea „Valahia”, Consiliul Județean Dâmbovița, Primăria și Consiliul Local Târgoviște, precum și Centrul Județean de Cultură Dâmbovița.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei