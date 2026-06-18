Ia ca punte între culturi: Institutul Cultural Român din Lisabona va inaugura o expoziție de Ziua Iei

Institutul Cultural Român din Lisabona va găzdui, în perioada 19 iunie–31 iulie 2026, o expoziție de Ziua Iei, intitulată „Întoarcerea în mit. Miresele Soarelui”. Aceasta va reuni piese autentice de port tradițional, puse în valoare cu ajutorul unei instalații video și al unei intervenții coregrafice.

Proiectul, curatoriat de Iulia Gorneanu, propune o prezentare contemporană a patrimoniului textil românesc, unind tradițiile carpatice de Sânziene cu cele lusitane de São João. Vernisajul va avea loc vineri, 19 iunie 2026, la ora 18:30.

Evenimentul va marca Ziua Iei și va crea punți atemporale între cultura românească și cea portugheză, dezvăluind moștenirea indo-europeană comună prin două direcții conceptuale: arhiva vie și prezențele textile, respectiv spațiul reîntoarcerii și dialogul metafizic.

În cadrul expoziției, piesele autentice de port tradițional vor fi „activate ca adevărate corpuri simbolice, purtătoare ale unei mitologii solare”, transmit organizatorii.

„Acestea pun în oglindă avatarurile Marii Zeițe — Sânzienele și Mouras Encantadas — relevând similitudini în cadrul ritualurilor de fertilitate, al focurilor solstițiale purificatoare și al plantelor magice.”

Instalația video va fi semnată de Alexandru Crișan, iar intervenția coregrafică va fi susținută de actorul Filip Ristovski, ambele având scopul de a transforma mitul într-o experiență directă.

„Această întâlnire artistică celebrează, totodată, geometriile comune ale ornamenticii tradiționale din cele două culturi, conectând dorul cosmic cu saudade, ca forțe superioare ce ordonează universul și sufletul uman”, mai transmit organizatorii.

Proiectul este inițiat de Institutul Cultural Român la Lisabona în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză, documentat de Institutul Național al Patrimoniului și realizat cu sprijinul Asociației Castel Salbek, al Asociației Culture Reserve și al colecției textile private Drăgaica Roșie.

Foto: Țărăncuță din Ususău, județul Arad, Banat, îmbrăcată într-un bogat costum de sărbătoare. Foto: Kurt Hielscher via Muzeul Național de Istorie a României