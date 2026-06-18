Vernisaj la Bistrița: Au fost expuse 75 de fotografii premiate în cadrul competiției Fotogeografica

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud a găzduit marți un vernisaj, care a reunit 75 de fotografii premiate în cadrul competiției Fotogeografica, informează Agerpres.

Evenimentul face parte din itinerariul național al expoziției Fotogeografica, după prezentări organizate anterior la București, Cluj-Napoca, Zalău și Carei și oferă publicului o incursiune vizuală în natura, patrimoniul și diversitatea culturală a României.

La manifestarea culturală au participat inițiatorul Salonului Național de Fotografie Fotogeografica, Paul Bordaș, managerul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, Alexandru Gavrilaș, curatorul expoziției, Sever Moldovan, precum și mai mulți fotografi premiați în cadrul competiției.

Paul Bordaș i-a îndemnat pe participanți să privească fotografia ca pe o modalitate de cunoaștere a valorilor naționale: „Adresez invitația tuturor iubitorilor de natură și frumos, iubitorilor atât de peisaje și viață sălbatică, cât și de patrimoniu cultural”.

Fotografia, o formă de artă

Curatorul expoziției de la Bistrița, Sever Moldovan, și-a exprimat speranța că astfel de manifestări vor atrage un public tot mai numeros și vor contribui la consolidarea statutului fotografiei în spațiul artistic românesc.

„Vreau ca publicul bistrițean să vină și la expoziții de fotografie. Și artiștii plastici – pictori, sculptori, graficieni – să vină la expoziție de fotografie și să vadă că și fotografia este o artă. Eu spun asta și în calitate de artist plastic”.

Organizată de Casa de Cultură a Studenților București, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, expoziția beneficiază de sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud și poate fi vizitată până în data de 16 iulie.

Foto credit: Facebbok / Casa de Cultură a Studenților din București