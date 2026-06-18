Copiii botezați la Biserica Bucur Ciobanul din Capitală, invitați la Liturghie și Te Deum de Nașterea Sf. Ioan Botezătorul

Biserica Bucur Ciobanul, una dintre cele mai vechi din București, va marca 8 ani de la resfințire și 88 de la sfințire printr-un eveniment special.

În 24 iunie 2026, de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, copiii botezați în această comunitate în ultimele două decenii sunt invitați să se alăture în rugăciune.

„După Sfânta Liturghie, vom oficia împreună slujba de Te Deum-ului, de mulțumire pentru ajutorul Bunului Dumnezeu, pentru că se vor împlini atunci 8 ani de la precedenta târnosire a bisericuței noastre și 88 de ani de la cealaltă târnosire”, a declarat, pentru Basilica.ro, Părintele Paroh Ionuț Bărbulescu, Protopopul Sectorului 4 al Capitalei.

„Am invitat copilașii pe care i-am botezat în ultimii 20 de ani, pentru a sărbători și nașterea lor duhovnicească la bisericuța noastră, pentru că prin sfințirea bisericuței putem spune că a renăscut și bisericuța noastră.”

Troiță în mozaic

Părintele paroh speră ca până atunci să fie gata și cel de al doilea mozaic al troiței instalate în curtea bisericii, pentru a se bucura deplin cu toții de momentul aniversar.

Pe partea estică a troiței este reprezentat Sf. Ioan Botezătorul, urmând ca pe partea vestică să fie instalat mozaicul „Maica Domnului a Semnului”.

Troița este realizată de artistul Andrei Bălan, care a publicat pe Instagram câteva imagini, inclusiv cu mozaicul reprezentând-o pe Maica Domnului.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andrei Bălan (@andreibalan.art)

Biserica Bucur Ciobanul a fost construită de monahii Mănăstirii Radu Vodă pe locul unde au fost în trecut alte două biserici: cea mai veche, din lemn, construită de ciobanul Bucur, și cea de a doua, datând din 1416, în timpul domnitorului Mircea cel Bătrân.

Sursa foto: Facebook / Biserica Bucur Ciobanul