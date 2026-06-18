Piatra de temelie a Centrului „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Pantelimon a fost sfințită: Biserica investește în tineri

Piatra de temelie a Centrului național de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Pantelimon a fost sfințită joi. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat că acest centru reprezintă dovada că „Biserica investește în tineri”.

Slujba de sfințire a pietrei de temelie a fost oficiată de Preasfinția Sa, împreună cu preoții Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, Florin Marica, managerul proiectului Centrul Sf. Ilie Tesviteanul, și diaconul Adrian Butuc.

La eveniment au participat reprezentanți ai Patriarhiei Române, ai administrației locale, ai organizațiilor creștine de tineret și ai echipei tehnice implicate în realizarea proiectului.

Un act de speranță

În cadrul ceremoniei a fost citit și mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a atras atenția asupra provocărilor cu care se confruntă sistemul educațional din România și nevoia unei educații „pe măsura provocărilor pe care societatea contemporană le ridică în fața educației și a tinerilor”.

„Într-o vreme în care se vorbește tot mai des despre criza educației din România – despre abandonul școlar, lipsa de repere, ruptura dintre cunoaștere și formarea caracterelor – începerea efectivă a lucrărilor de construire a Centrului de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul devine un act de speranță, de responsabilitate și mai ales de iubire generoasă pentru copii și tineri”.

Potrivit Patriarhului Daniel, complexul va include spații de cazare, cantină, centru de conferințe și rugăciune, bibliotecă, săli de lectură, pictură și educație muzicală, laboratoare pentru experimente, sală de sport multifuncțională, terenuri sportive, piste de alergare și biciclete, precum și spații de joacă în aer liber.

„Educația adevărată nu înseamnă doar acumulare de informații, ci mai ales cultivarea discernământului, a demnității și a capacității de a acționa în comuniune cu ceilalți”, a subliniat Patriarhul Daniel.

Investiție în viitorul tinerilor

După săvârșirea slujbei de sfințire a pietrei de temelie, Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a evidențiat importanța investiției în educația și formarea noilor generații.

„Acest centru reprezintă o investiție în viitorul tinerilor și al comunității. Patriarhia Română consideră că tinerii au nevoie nu doar de spații recreative, ci și de locuri în care să se formeze spiritual, cultural și social”.

Episcopul vicar patriarhal a explicat că noul așezământ este gândit ca „un spațiu al întâlnirii, al educației și al solidarității, unde tinerii vor putea să-și descopere și să-și dezvolte darurile pe care Dumnezeu le-a sădit în fiecare dintre ei”.

„Ne dorim ca acest centru să devină un loc al educației, al comuniunii și al speranței, în care tinerii să găsească sprijin, inspirație și încredere pentru viitor”, a subliniat Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oferit la final participanților iconițe și pliante realizate special pentru acest eveniment.

Centrul de Tineret „Sf. Ilie Tesviteanul”

Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” este realizat de Patriarhia Română cu finanțare europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. Proiectul, în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro, prevede construirea în orașul Pantelimon a unui complex educațional și sportiv destinat copiilor și tinerilor.

Potrivit documentului de prezentare, 5.850 de copii din 117 comunități vulnerabile din întreaga țară vor beneficia de activități educaționale, culturale și sportive în cadrul proiectului.

După finalizarea lucrărilor, estimată pentru anul 2028, centrul va găzdui tabere, excursii tematice și programe de dezvoltare personală pentru participanți.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu