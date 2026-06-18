Femei importante din istoria României vor fi reprezentate prin statui vivante la Constanța

Opt femei care au marcat istoria României vor fi reprezentate prin intermediul statuilor vivante, în cadrul unui eveniment cultural organizat duminică la Constanța.

Prima reprezentație din programul estival va avea loc pe strada Ștefan cel Mare, unde publicul va putea urmări spectacolul „Femei ale Marii Uniri”, dedicat unor personalități feminine care au contribuit la construirea identității naționale.

Potrivit Primăriei Municipiului Constanța, până în data de 23 august, constănțenii și turiștii vor avea ocazia să participe la o serie de spectacole stradale cu statui vivante, desfășurate în mai multe zone emblematice ale orașului.

Programul verii include și spectacolul „Tablou vivant – La margine de Copou”, prezentat drept „un omagiu adus marilor doamne ale Moldovei și farmecului Iașului de altădată”.

Reprezentanții primăriei au transmis că „prin aceste spectacole, orașul se transformă într-o galerie de artă în aer liber, iar fiecare întâlnire cu artiștii devine o invitație la emoție, curiozitate și bucuria de a redescoperi spațiile publice altfel”.

„Vă invităm să ieșiți la plimbare, să vă lăsați surprinși de magia statuilor vivante și să vă bucurați de spectacole care aduc arta și cultura mai aproape de oameni, într-o atmosferă relaxată, plină de culoare și voie bună”, au îndemnat reprezentanții municipalității.

Foto credit: Facebook / World Living Statues