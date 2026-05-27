Simpozion internațional la Iași: Specialiști din 12 țări discută despre cântarea bisericească în viața de familie

Specialiști în teologie, muzicologie și artă liturgică din România și din alte 11 țări participă la Iași, în perioada 26–28 mai, la Simpozionul Internațional „Biserica – familia unită în cântare în Răsăritul creștin”, dedicat rolului cântării bisericești în viața familiei.

Manifestarea are loc în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Bizantină de la Iași. Deschiderea oficială a simpozionului a avut loc marți în sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan din Iași. Tema evenimentului propune o reflecție asupra felului în care cântarea liturgică contribuie la construirea comuniunii în familie și în Biserică.

În cadrul sesiunii inaugurale, Preasfințitul Părinte Damaskinos, Episcop de Haapsalu (Patriarhia Ecumenică – Biserica Ortodoxă a Estoniei), a susținut conferința „The Church Praising Her Mother in Songs: the Veneration of the Theotokos in Byzantine Hymnography”, dedicată cinstirii Maicii Domnului în imnografia bizantină.

Directorul executiv al festivalului, Andreea Ogăraru, a evidențiat amploarea internațională a evenimentului și dimensiunea sa spirituală: „Este o adunare cum nu s-a mai văzut la Iași”.

„O adunare pe care o face posibilă puterea unificatoare a cântării bisericești. Tema simpozionului, Biserica – familia unită în cântare în Răsăritul creștin, nu este o temă pur academică. Este o temă vie, care atinge miezul identității noastre ca biserică, familie, ca neam”, a subliniat Andreea Ogăraru.

Ferestre spre cer

La eveniment a participat și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, care a descris muzica, rugăciunea și icoana ca mijloace prin care omul se deschide către împărăția lui Dumnezeu.

„Rugăciunea, muzica și icoana sunt ca ferestre spre cer, care ne deschid privirea dincolo de ceea ce este în această lume și ne ajută să vedem lumea adevărată, lumea al cărei Stăpân rămâne legat de inima noastră: Domnul Iisus Hristos, Proniatorul acestei lumi”.

„Muzica bizantină este cea care îmbracă textul liturgic, dar nu oricum, nu cu orice valențe și nu cu orice ritmuri, ci cu ritmuri care se suprapun și rezonează cu ritmul rugăciunii. Ritmuri care sunt o prelungire a vieții liturgice în noi înșine”.

Referindu-se la tema ediției, Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul a evidențiat dimensiunea comunitară a cântării: „De aceea, a învăța să cântăm împreună în familie înseamnă a învăța să-i ascultăm pe ceilalți, să fim în armonie, nu doar să ne auzim pe noi înșine”.

„Nu izolându-ne fiecare în propria cântare, cu căștile pe urechi, ci deschizându-ne inima pentru a putea asculta și pentru a putea intra în rezonanță cu ceilalți”, a adăugat ierarhul.

Muzică pentru a aduce bucurie oamenilor

Președintele festivalului, arhimandritul Hrisostom Rădășanu, a comparat muzica bizantină cu un mozaic alcătuit din sunete și experiențe care se întâlnesc în comuniunea Bisericii.

„Note de diferite intensități și înălțimi compun împreună un mozaic pe care îl numim cântare. Este nevoie de note mai importante sau mai puțin importante, mai mici sau mai ample, exprimate mai larg sau într-o formă mai scurtă, pentru a alcătui muzica și pentru a aduce bucurie oamenilor, gândul cel bun și gândul la Dumnezeu”.

„Toate acestea alcătuiesc împreună imaginea binecuvântată a unui popor care Îl iubește pe Dumnezeu și care știe că Lui Dumnezeu bineplăcută Îi este cântarea”, a adăugat arhimandritul.

Pe parcursul celor trei zile, peste 35 de participanți vor susține comunicări și conferințe dedicate patrimoniului muzical ortodox și dimensiunii comunitare a cântării liturgice. Programul include, de asemenea, ateliere de muzică polifonică georgiană și sesiuni de dialog academic desfășurate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Foto credit: Doxologia.ro / Silviu Cluci