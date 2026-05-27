Peste două sute de persoane au participat la Întâlnirea Tinerilor din Protopopiatul Piatra Neamț

Întâlnirea Tinerilor din Protopopiatul Piatra Neamț a reunit 240 de tineri și s-a desfășurat sâmbăta trecută, pe tema „Relații care te cresc vs. relații care te consumă”.

Întâlnirea a debutat în rugăciune la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Precista II, de către un sobor de preoți condus de părintele protopop Valentin Tofan.

Arhimandritul Nicodim Petre, starețul Mănăstirii Bucium din Iași, le-a vorbit participanților despre importanța relațiilor sănătoase, discernământ și influențele mediului social.

În continuare s-au desfășurat două sesiuni de dialog în cadrul cărora tinerii au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să împărtășească experiențe și provocări specifice vârstei lor.

Participanții s-au bucurat de ateliere creative: ceramică, desen, hand-made și atelierul „șlefuit aripi”, care au oferit participanților posibilitatea de a-și exprima creativitatea și de a lucra împreună.

În paralel, s-au desfășurat competițiile sportive de fotbal, volei și șah, iar câștigătorii au primit cupe și medalii.

Ziua s-a încheiat cu un moment artistic în care tinerii și-au putut pune în valoare talentele.

Evenimentul a fost organizat de Departamentul de Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor, Protopopiatul Piatra Neamț și Asociația Tinerilor Ortodocși Români (ATOR) Piatra Neamț, în parteneriat cu Primăria Municipiului Piatra Neamț și alți colaboratori.

