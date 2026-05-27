IPS Atanasie, despre Sinodul I Ecumenic: Un moment de importanță crucială în istoria Bisericii

„Sinodul I Ecumenic de la Niceea (astăzi localitatea İznik din Turcia), desfășurat în anul 325, este un moment de importanță crucială în istoria Bisericii”, a spus duminică Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Basildon, care și-a sărbătorit hramul.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a evidențiat importanța Primului Sinod Ecumenic și rolul Sfântului Constantin cel Mare în cadrul acestuia.

„Acest Sinod, convocat de împăratul Constantin cel Mare (272 – 337), a combătut ereziile vremii, dintre care cea mai acută a fost cea a lui Arie, care vedea în taina întrupării Mântuitorului doar latura umană, știrbind astfel dumnezeirea lui Hristos”.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a spus că Sfântul Constantin cel Mare a deschis calea libertății creștinilor și a așezat Crucea în centrul unei noi civilizații creștine, iar Sfânta Elena a fost un chip al credinței statornice și al evlaviei lucrătoare, prin care Dumnezeu a descoperit lumii lemnul Sfintei Cruci.

În cadrul slujbei, ipodiaconul Ionel Munteanu a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Londra.

O comunitate implicată

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Bogdan Constantin Bălănescu a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie pentru slujirea la sărbătoarea hramului.

La slujbă au participat Steve Liddiard, viceprimar al orașului, Anamaria Almășan, Consul General Adjunct al României la Londra și Ministru Plenipotențiar, precum și consilierii locali Qaisar Abbas și Elena Pelin.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a apreciat lucrarea pastorală și implicarea comunității din Basildon, subliniind că parohiile din diaspora devin adevărate spații de comuniune.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord