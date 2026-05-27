Un elev al Seminarului Teologic din Craiova a obținut Medalia de Aur la Olimpiada Națională de Limbi Clasice

Alexandru Pădeanu, elev în clasa a IX-a la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, a obținut Premiul al II-lea și Medalia de Aur la Olimpiada Națională de Limbi Clasice.

Tânărul, coordonat de prof. dr. Maria – Cristina Trușcă, a participat la disciplina Limba Greacă veche.

Limbile și valorile lumii antice reprezintă fundamente ale educației umaniste și teologice, transmite profesoara prin intermediul site-ului eparhial.

Olimpiada Națională de Limbi Clasice – Greacă Veche și Latină, competiție dedicată elevilor de gimnaziu și liceu, a avut loc în perioada 21–24 mai 2026, la Tulcea, reunind peste 260 de elevi din întreaga țară.

Pe lângă programul competițional, elevii au vizitat muzee și au făcut o excursie în Delta Dunării, pe Brațul „Sf. Gheorghe” al fluviului.

